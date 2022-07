Ucrania dice que Putin “escupió en la cara” de la ONU tras atacar un puerto cerealero a horas del acuerdo

KIEV.- Ucrania acusó este sábado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de “escupir en la cara” de la ONU y Turquía al atacar con misiles el puerto de Odessa, y el presidente Volodimir Zelenksy denunció que el Kremlin busca la forma de no implementar el acuerdo firmado este viernes para garantizar la salida de los cereales ucranianos.

”Esto prueba que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre encuentra la forma de no implementarlo. Geopolíticamente, con armas, de manera sangrienta o no. Siempre encuentra alguna manera”, dijo Zelensky durante una reunión con legisladores estadounidenses, según un comunicado de la presidencia.

Más temprano Ucrania había denunciado que varios misiles rusos impactaron contra el puerto de Odessa, sobre el mar Negro, clave para la implementación del acuerdo firmado el viernes entre ambas partes para reanudar la exportación de cereales bloqueada por la guerra.

”El enemigo atacó el puerto marítimo de Odessa con misiles de crucero Kalibr. Dos de los proyectiles fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. Dos impactaron en la infraestructura portuaria”, señaló Sergii Brachuk, un vocero de la región de Odessa, en redes sociales.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, su par turco, Hulusi Akar, y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la firma del acuerdo OZAN KOSE - AFP

Rusia y Ucrania firmaron el viernes en Estambul un acuerdo mediado por la ONU y Turquía que permite la reanudación de las exportaciones de granos ucranianos y de cereales y fertilizantes rusos, y que busca aliviar la crisis alimentaria global desatada por la guerra.

El presidente ruso, Vladimir Putin, “escupió en la cara del secretario general de la ONU, António Guterres, y del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que han hecho enormes esfuerzos para alcanzar este acuerdo”, dijo por su parte el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oleg Nikolenko.

El funcionario ucraniano aseguró, además, que Rusia deberá asumir “toda la responsabilidad” si fracasa el acuerdo y se profundiza “la crisis alimentaria mundial”.

En tanto, el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, indicó que Rusia le aseguró a su país que no está implicado en el ataque a Odessa. ”Los rusos nos dijeron que no tenían absolutamente nada que ver con el ataque y que estaban estudiando la cuestión muy de cerca”, señaló Akar. ”El que un incidente de este tipo haya ocurrido justo después del acuerdo que alcanzamos ayer (...) nos preocupa mucho”, señaló previamente.

Por su parte la ONU y la Unión Europea también reaccionaron de inmediato al ataque. Guterres lo condenó “inequívocamente” y enfatizó que “la plena aplicación (del acuerdo) por la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es imperativa”.

En la misma línea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tildó el ataque de “reprobable”. ”Golpear un objetivo crucial para la exportación de granos un día después de la firma de los acuerdos de Estambul es en particular reprobable y de nuevo demuestra el total desprecio de Rusia por el derecho y los compromisos internacionales”, escribió en Twitter.

Granos de trigo ucranianos almacenados en Izmail, en la región de Odessa OLEKSANDR GIMANOV - AFP

Kiev asegura que más de 20 millones de toneladas de granos se encuentran bloqueados en Ucrania por la invasión rusa, que este domingo cumple cinco meses.

En virtud del acuerdo firmado ayer, personal turco, ucraniano y de la ONU tiene previsto supervisar la carga de granos en los buques en los puertos ucranianos de Odessa, Chernomosk y Pivdenyi, antes de navegar por una ruta planificada previamente a través del Mar Negro. El objetivo es que viajen hacia el Mediterráneo por el estrecho del Bósforo, en la ciudad turca de Estambul, y de allí a los mercados mundiales.

El pacto establece que rusos y ucranianos se comprometían a suspender cualquier ataque contra los barcos o los puertos que participen en estas exportaciones.

El bloqueo de los cargamentos y exportaciones de cereales y fertilizantes rusos impedidas por sanciones internacionales disparó los precios de productos como el trigo y la cebada. Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, pero la invasión de Rusia y el bloqueo de sus puertos han detenido su envío al exterior.

El convenio sellado en Estambul es el primer gran acuerdo entre las partes en conflicto desde que comenzó el 24 de febrero la invasión rusa y era esperado con ansias para ayudar a mitigar el hambre que, según la ONU, enfrentan 47 millones de personas adicionales debido a la guerra.

Agencias AFP y ANSA