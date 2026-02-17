Ucrania y Rusia tuvieron “tensas conversaciones” en su primera jornada de negociación en Ginebra

GINEBRA, Suiza.– Ucrania y Rusia tuvieron este martes en Ginebra su primera jornada de negociaciones trilaterales, con la mediación de Estados Unidos, en un diálogo que fue definido por una fuente cercana a la delegación rusa como “muy tenso”.

Las conversaciones se extendieron a lo largo de seis horas y continuarán mañana, según la fuente rusa que habló con la prensa bajo condición de anonimato.

Además de Estados Unidos, participan también como mediadores cuatro países europeos, a una semana de cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa.

Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad.

Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades.

“El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra”, escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

Esta fotografía, tomada y difundida por el Servicio de Prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Separada de Kholodnyi Yar de las Fuerzas Terrestres de Ucrania el 17 de febrero de 2026, muestra a un soldado ucraniano disparando contra un dron FPV ruso en primera línea, en un lugar no revelado cerca de Kostyantynivka, región de Donetsk. HANDOUT� - The 93rd Kholodnyi Yar Separate�

Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014.

El conflicto empezó cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022. Las dos rondas de diálogos mediadas por la Casa Blanca hasta ahora no han logrado ningún avance.

Estas conversaciones trilaterales a puerta cerrada se producen tras dos rondas anteriores celebradas este año en Abu Dhabi.

“Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido”, dijo el lunes el presidente Donald Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov (derecha), abandona el Hotel Intercontinental en Ginebra HAROLD CUNNINGHAM� - AFP�

El jefe negociador ucraniano es Rustem Umiérov, en tanto el Kremlin volvió a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

Umiérov afirmó que buscan trabajar de forma “constructiva”, pero sin demasiadas “expectativas”, un mensaje en sintonía con las declaraciones del vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, que estimó que “no hay que esperar novedades hoy ya que el trabajo sigue mañana”.

Del lado estadounidense participa el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el empresario y yerno de Trump, Jared Kushner.

A la negociación se sumaron representantes de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, anunciaron el martes fuentes diplomáticas.

La guerra en Ucrania se ha convertido en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus hogares en Ucrania y gran parte del este y el sur del país asolados por los combates.

Rusia ocupa actualmente cerca de un 20% de Ucrania, incluida la península de Crimea, que tomó en 2014 y las zonas que los separatistas con apoyo de Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

319 En esta fotografía, proporcionada por el servicio de prensa de la 93.ª Brigada Mecanizada Independiente Kholodnyi Yar de Ucrania, un soldado prepara un dron FPV para enviar alimentos a sus compañeros en una misión en el frente cerca de Kostyantynivka, región de Donetsk, Ucrania. Iryna Rybakova� - Ukrainian 93rd Mechanized brigad�

Las partes trabajan en base a un plan estadounidense presentado hace unos meses, que prevé concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de lanzar una nueva invasión en el futuro.

En concreto Rusia quiere que las tropas ucranianas se retiren del territorio que aún controlan en la región de Donetsk, en torno a un 17%.

Ucrania rechaza esta demanda, profundamente impopular, mientras recientemente logró algunos avances en el campo de batalla. La semana pasada recuperó 201 km2, según un análisis de AFP con datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La ganancia territorial se concentra en torno a 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporizhia, una zona en la que las tropas rusas habían logrado avances significativos desde mediados del año pasado.

Esta región, situada en el centro del país, alberga la central nuclear más grande de Europa, que actualmente controla Rusia, otro punto conflictivo en las negociaciones.

Agencias AFP y Reuters