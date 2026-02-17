Nuevo México investigará qué pasó en Zorro Ranch, una mansión de Epstein donde habría abusado a menores

SANTA FE.– Los legisladores de Nuevo México aprobaron este lunes una ley para iniciar lo que dijeron será la primera investigación completa sobre lo que sucedió en Zorro Ranch, donde el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein está acusado de traficar y agredir sexualmente a niñas y mujeres.

Un comité bipartidista buscará el testimonio de sobrevivientes de presuntos abusos sexuales en el enorme complejo ubicado en el desierto a las afueras de Santa Fe, la capital del estado. Los legisladores también instan a los residentes locales a testificar. La propiedad de 4000 hectáreas llegó incluía una mansión de 2400 metros cuadrados, así como una pista de aterrizaje privada y un hangar.

Epstein murió en lo que se consideró un suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras enfrentaba cargos federales de tráfico sexual.

La llamada “comisión de la verdad”, integrada por cuatro legisladores, busca identificar a los huéspedes del rancho y a los funcionarios estatales que pueden haber sabido lo que estaba sucediendo en la propiedad, o haber participado en presuntos abusos sexuales en su mansión estilo hacienda y casas de huéspedes.

La investigación liderada por los demócratas aumenta la presión política para descubrir los delitos de Epstein, que se ha convertido en un gran desafío para el presidente Donald Trump, semanas después de que el Departamento de Justicia publicara millones de archivos relacionados con Epstein que arrojan nueva luz sobre las actividades en el rancho.

Los archivos revelan vínculos entre Epstein y dos exgobernadores demócratas y un fiscal general de Nuevo México.

La legislación, que fue aprobada por la Cámara de Representantes de Nuevo México por unanimidad, podría representar riesgos para cualquier otro político vinculado a Epstein en el estado gobernado por los demócratas, así como para científicos, inversores y otras personas de alto perfil que visitaron el rancho.

La investigación, con un costo de $2,5 millones y con facultades para citar a comparecer, busca subsanar las lagunas en la legislación de Nuevo México que podrían haber permitido a Epstein operar en el estado. El comité comienza a trabajar el martes y presentará sus conclusiones provisionales en julio y un informe final para finales de año.

“Básicamente estaba haciendo lo que quería en este estado sin rendir cuentas de ningún modo", dijo la representante estatal de Nuevo México, Andrea Romero, demócrata, quien copatrocinó la iniciativa.

El testimonio ante el comité podría ser utilizado para futuros procesamientos, dijo.

Los defensores de las víctimas aplaudieron la medida y dijeron que Zorro Ranch había sido pasado por alto por las investigaciones federales que se centraron en la isla caribeña de Epstein y su casa adosada en Nueva York.

“Muchos de los sobrevivientes tuvieron experiencias en Nuevo México y, como hemos aprendido, había políticos locales y otras personas que estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en Nuevo México“, dijo la abogada Sigrid McCawley, cuyo bufete ha representado a cientos de sobrevivientes de Epstein.

Entre ellos se encuentra la fallecida Virginia Giuffre, quien sufrió numerosos abusos en el rancho, afirmó.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al FBI que hiciera comentarios, pero la agencia se negó a hacerlo.

Operó impunemente durante décadas

Varias demandas civiles acusan a Epstein de agredir sexualmente a niñas en el Rancho Zorro. Nunca fue acusado por los presuntos delitos.

Romero dijo que no había registros de que la policía federal hubiera allanado lo que se conocía localmente como "el rancho playboy“, donde Epstein está acusado de abusar sexualmente de una niña de 16 años ya en 1996.

El exfiscal general de Nuevo México Héctor Balderas inició una investigación en 2019 que fue suspendida a pedido de los fiscales federales para evitar una “investigación paralela”, dijo en un comunicado.

El actual fiscal general del estado, Raúl Torrez, ha asignado un agente especial para investigar las acusaciones que puedan surgir a través de la comisión de la verdad, dijo la portavoz Lauren Rodríguez.

Un comité de la Cámara de Representantes estatal rechazó la legislación complementaria para extender el plazo de prescripción de los casos de agresión sexual infantil en Nuevo México y permitir que los sobrevivientes de Epstein presenten demandas civiles, declaró la representante estatal Marianna Anaya, quien copatrocinó la legislación para crear la “comisión de la verdad“.

La legislación planteó inquietudes sobre el aumento de los costos de los seguros para las instituciones públicas que enfrentan demandas por abuso, afirmó Anaya.

Epstein compró el rancho en 1993 a Bruce King, tres veces gobernador demócrata de Nuevo México, fallecido en 2009. Los herederos de Epstein vendieron la propiedad en 2023 al empresario y político texano Don Huffines, según el Santa Fe New Mexican. Huffines está dispuesto a cooperar con cualquier investigación policial del rancho, informó el periódico el lunes, citando a su portavoz.

Qué pasó ahí

Epstein llevó invitados y "masajistas" al rancho y contrató masajistas locales para trabajar allí, dijo el administrador del complejo, Brice Gordon, al FBI en 2007, según un informe incluido en los archivos de Epstein.

En una declaración judicial no confidencial de 2016, Giuffre testificó que la pareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, le ordenó que le diera un “masaje” al difunto exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, en el rancho. En sus memorias, Giuffre afirmó que la instrucción de Maxwell de dar un “masaje” implicaba que la víctima debía proporcionar un encuentro sexual a un abusador.

La representante de Richardson, Madeleine Mahoney, en una declaración de 2019 dijo que las acusaciones de Giuffre eran “completamente falsas”.

Gordon dijo al FBI que la mayoría de las masajistas que Epstein llevó al rancho fueron contratadas localmente a través del spa Ten Thousand Waves, una institución de Santa Fe, o por referencias.

La portavoz del spa, Sara Bean, dijo en una entrevista telefónica el martes pasado que Ten Thousand Waves no proporcionó ni remitió masajistas a Zorro Ranch.

En el documental Sobreviviendo a Jeffrey Epstein, la exmasajista de Santa Fe Rachel Benavidez acusó a Epstein de abuso sexual cuando fue contratada para trabajar en el rancho.

El consultor de inversiones Joshua Ramo declaró el domingo que visitó el rancho una vez para un almuerzo en 2014 en representación de profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Harvard, quienes estaban presentes. Ramo, entonces director ejecutivo de la consultora Kissinger Associates, afirmó que él y Epstein se reunieron con figuras del mundo empresarial y científicos unas 14 veces en Nueva York entre 2013 y 2016.

“Me remití a la debida diligencia de las instituciones involucradas, asumiendo que su presencia indicaba que había sido investigado adecuadamente”, declaró Ramo sobre su visita al rancho y otras reuniones con Epstein. “Siento un profundo dolor por los sobrevivientes de sus crímenes“.

Los correos electrónicos muestran que Epstein contactó a Ramo en 2015 para decirle que iría a Ten Thousand Waves y le sugirió que se reunieran para almorzar en Santa Fe. Ramo respondió: “Supuse que nos encontraríamos en el rancho Pink Bottom”. Ramo, quien actualmente es director ejecutivo de la consultora Sornay LLC, afirmó no recordar ese comentario ni si se conocieron ese día.

A lo largo de los años, Epstein contribuyó a las campañas políticas de demócratas de Nuevo México, como Richardson y Gary King, hijo de King y exfiscal general de Nuevo México. Cuando la prensa informó sobre sus contribuciones, se comprometieron a devolver el dinero o donarlo a obras de caridad.

Gary King voló en un avión alquilado por Epstein cuando se postulaba para gobernador de Nuevo México en 2014, según correos electrónicos incluidos en los archivos de Epstein.

Epstein afirmó que cubriría aproximadamente la mitad del costo del flete de 22.000 de dólares y que King pagaría el resto. King no respondió a una solicitud de comentarios.

