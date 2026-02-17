La Unión Europea investigará a Shein por productos ilegales y diseño adictivo

La Unión Europea (UE) abrió este martes una investigación formal sobre la plataforma online china Shein por la venta de productos ilegales y preocupaciones sobre el diseño adictivo de su sitio.

La medida surgió luego de que Francia instara al ejecutivo de la UE a que tomara medidas contra la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma.

La investigación se basa en la Ley de Servicios Digitales del bloque (DSA, por sus siglas en inglés), que establece que las plataformas en internet deben esforzarse más para combatir los contenidos ilegales y nocivos en sus sitios. La investigación evaluará si la plataforma, fundada en China y con sede en Singapur, cuenta con las medidas necesarias para limitar la venta de productos ilegales en el bloque de 27 países, incluso artículos que equivalen a material de abuso sexual infantil.

La responsable de tecnología de la UE, Henna Virkkunen, aseguró que la ley garantiza la seguridad de los compradores, protege su bienestar y les da información sobre los algoritmos con los que interactúan. “Evaluaremos si Shein respeta estas normas y su responsabilidad”, señaló en un comunicado.

Una manifestante sostiene la imagen de una muñeca con apariencia infantil frente a la tienda BHV Marais en París Nicolas Garriga� - AP�

En caso de que Shein no cumpla con la normativa, podría verse obligada a cambiar sus prácticas o pagar una fuerte multa si se adopta una llamada decisión de incumplimiento. Las empresas se enfrentan a multas de hasta el 6% de su facturación anual global por infringir la DSA.

El año pasado la plataforma fue objeto de críticas en Francia donde las autoridades hallaron armas ilegales -de fuego, cuchillos y machetes- y muñecas sexuales con apariencia infantil. El gobierno francés intentó suspender el acceso al sitio web de Shein en el país, pero la Justicia bloqueó la medida y solicitó a la Unión Europea que investigara en relación a la Ley de Servicios Digitales.

La investigación no solo revisará la venta de productos ilegales, sino también si la plataforma tiene un sistema de mitigación de los riesgos relacionados con su diseño adictivo, como otorgar recompensas o puntos a los usuarios por su interacción y participación en el sitio.

Desde Shein aseguraron que continuarán cooperando con el organismo regulador de la UE y que ya realizaron inversiones destacables para reforzar el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales. Entre las medidas, se incluyen la evaluación de riesgos sistémicos y marcos de mitigación y la mejora de protección de los usuarios más jóvenes.

“Además de mejorar las herramientas de detección, también hemos acelerado la implantación de medidas de protección adicionales en torno a los productos con restricción de edad”, detallaron desde la compañía. Y sumaron: “Proteger a los menores y reducir el riesgo de contenidos y conductas perjudiciales son aspectos centrales de cómo desarrollamos y operamos nuestra plataforma”.

Con información de Reuters y AP