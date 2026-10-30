Un agente de ICE fue acusado de atropellar a un trabajador mexicano durante una persecución: “Le pisó las dos piernas”

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusado formalmente por un gran jurado en Estados Unidos de atropellar en forma deliberada a un trabajador mexicano durante una persecución. Se trata del primer efectivo de la policía inmigratoria del gobierno de Donald Trump que enfrentará cargos federales en el estado de Texas.

El agresor fue identificado como Mario Alberto Morales (33) y, según reveló el fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, dejó seriamente “herido y hospitalizado” a Miguel Parra Hernández (48), un hombre de nacionalidad mexicana que vive hace 30 años en ese país.

El episodio ocurrió el pasado 10 de octubre cuando, en el marco de un operativo, Morales comenzó a perseguir a Hernández en una Jeep Cherokee de color negro.

Así fue el momento de la embestida

De acuerdo a lo que relató Teare en conferencia de prensa, el vehículo del agente no contaba con identificación. A su vez, subrayó que Hernández no tenía ni antecedentes penales ni una orden de deportación y que no había ningún procedimiento de inmigración pendiente contra él.

“No solo golpeó al señor Hernández, sino que le atropelló las dos piernas, dejándolo seriamente herido y hospitalizado hasta el día de hoy. Morales luego llamó al 911 para informar que Parra Hernández había atropellado su coche”, expresó el fiscal.

En la llamada al 911, el agente de ICE solicitó asistencia médica y aseguró que atropelló a Hernández porque él había corrido delante de su vehículo.

Sin embargo, la secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad de un comercio, y en ese registro se observó a dos personas que corrían y a un vehículo negro que doblaba bruscamente hacia una de ellas para embestirla.

“Las pruebas que tenemos en este caso son tan claras como las de cualquier otro caso que haya procesado o investigado”, manifestó Teare, y agregó: “Espero que también sirvan como un mensaje contundente a todos los agentes del ICE que creen tener vía libre para aterrorizar nuestras calles”.

Por su parte, la fuerza inmigratoria declaró mediante un comunicado que las acusaciones contra Morales son “imprudentes y falsas”.

El ICE rechazó la acusación a través de un comunicado Fotomontaje editado con IA

“Los hombres y mujeres del ICE tienen la responsabilidad de velar por el estado de derecho y están sujetos a los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”, afirmó la fuerza.

Además, condiseró que la acusación formal no es más que “una maniobra política de los políticos de Houston”. “Los funcionarios federales que actúan en el ejercicio de sus funciones solo pueden ser investigados por otras agencias federales”, contrapuso el ICE.