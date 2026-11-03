Un analista internacional anticipó qué podría pasar con las elecciones en Estados Unidos si pierde Donald Trump: “Todo lo que no le guste lo va a vetar”

En medio de las elecciones en Estados Unidos, donde los demócratas y republicanos disputan el control del Congreso, en diálogo con LN+, el analista internacional Andrés Repetto describió los escenarios posibles para los dos años de mandato que le quedan a Donald Trump.

Según el especialista, las encuestas indican que Trump perdería la Cámara de Representantes y el Senado está muy disputado: “Hoy todas las encuestas, y veremos si las encuestas la pegan o no, están diciendo que en principio pierde esa Cámara de Diputados o de Representantes y está muy peleada la Cámara de Senadores”.

Los centros de votación abrieron sus puertas y 57 millones de personas ya votaron de forma anticipada o por correo, sobre unos 200 millones convocadas a las urnas.

Elecciones legislativas en EE.UU.

“El gran interrogante de esta elección es: ¿van a votar apoyando al presidente Trump o será un voto castigo?”, planteó.

En cuanto a los posibles resultados, Repetto sostuvo que tendrá impacto directo en la segunda mitad del mandato: “Esto obviamente condiciona los dos años que le quedan al presidente en el mandato y cómo se va a comportar Trump si eventualmente pierde poder en el Congreso”.

El posible escenario de Trump si los demócratas ganan el Congreso

Al ser consultado por la posibilidad de la victoria de los demócratas, Repetto sostuvo: “Si los demócratas ganan las dos cámaras, el presidente dijo que se iba a convertir en el Mr. Decreto o Mr. Veto. Es decir, todo lo que no le guste lo va a vetar”, relató.

“Es muy complicado”, evaluó.

El analista describió un clima de incertidumbre sobre lo que ocurrirá después del cierre de las urnas. “Hay mucho temor de qué es lo que pueda pasar, si se va a reconocer el resultado, si finalmente los legisladores que ganen van a poder, los van a dejar asumir”, afirmó.

“Hay muchas dudas, porque las dudas las ha planteado el propio presidente, que con el poder estatal y federal se metió en los estados”, agregó.

Comenzaron las elecciones en Estados Unidos Yuki Iwamura - AP

En algunos distritos habrá presencia de grupos civiles y religiosos para garantizar la normalidad. “En algunos estados van a estar los guardianes de la paz, que son instituciones civiles y religiosas, para bajar los decibeles y ver que todo esté en funcionamiento, porque hay mucha preocupación y temor de cómo se van a desarrollar las elecciones”, indicó, debido a la gran polarización que hay en los Estados Unidos.

Qué pasó en el primer mandato de Trump

El antecedente más cercano corresponde a la primera presidencia del republicano. “En la primera presidencia de Trump, Trump perdió la Cámara de Representantes, que es como nuestra Cámara de Diputados, y se quedó con la de senadores”, recordó Repetto.

El analista relativizó la posibilidad de una derrota oficialista y puso el foco en otro punto. “Otros presidentes han perdido la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Es parte de la democracia. Acá el tema es si el presidente va a reconocer o no”, cerró.