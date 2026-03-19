Cómo es la zona donde buscan a Esmeralda, la niña de dos años que desapareció en Cosquín

Este jueves por la mañana se retomaron las tareas de búsqueda de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que desapareció el miércoles por la tarde de su casa en Cosquín, Córdoba. En un informe de LN+, se brindaron detalles de la zona donde la menor fue vista por última vez.

De acuerdo al amplio operativo que se desplegó en las inmediaciones, su vivienda está ubicada en una zona rural, rodeada por terrenos descampados con gran vegetación. Además, el lugar se encuentra a la vera del río Cosquín.

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