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Día 20 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El reporte de la jornada para entender la ofensiva militar, las represalias y el creciente temor a una expansión del enfrentamiento

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Día 20 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber
Día 20 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saberATTA KENARE - AFP

El conflicto en Medio Oriente entra este jueves 19 de marzo en su 20° día de guerra, mientras las tensiones y el temor a una escalada mayor crecen. Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia contra Irán luego de un ataque contra la principal instalación de gas de Qatar, el mayor centro de GNL del mundo. Advirtió que atacará el Campo de Gas South Pars“ con una potencia y fuerza nunca antes vistas” si se vuelve a apuntar contra un país que no esté involucrado en el conflicto.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

  • Trump amenazó con “destruir por completo” una importante instalación iraní si vuelve a arremeter contra Qatar.
  • Irán ejecutó a tres personas por llevar a cabo operaciones “en favor de EE.UU. e Israel”.
  • La dura advertencia de Irán: “Destruiremos plantas energéticas enemigas si atacan las nuestras”.
  • Al menos tres mujeres en Cisjordania y un hombre en Israel murieron por ataques de Irán.
Se reportaron dos muertos en Israel tras ataques de Irán
Se reportaron dos muertos en Israel tras ataques de IránHAZEM BADER - AFP

Otros hechos de importancia

  • Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con Irán.
  • Irán lanza un ataque con misiles en represalia al complejo gasífero de Ras Laffan en Qatar y agrava la crisis energética.
  • El ejército iraní prometió vengar muerte del jefe de seguridad, Alí Larijani.
  • La Casa Blanca evalúa enviar más tropas a Medio Oriente.
Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con Irán
Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con IránJulia Demaree Nikhinson - AP
  • El embajador de Estados Unidos en Israel se mostró con Netanyahu.
  • EE.UU. retira su mayor portaaviones del frente con Irán. El fuego a bordo del USS Gerald R. Ford duró más de 30 horas, dejó a cientos de marineros sin cama y expuso el desgaste del buque en medio de la ofensiva contra el régimen.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

  • Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
  • Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.
  • Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.
Un bombardeo en Beirut generó el colapso de un edificio en pleno centro
Un bombardeo en Beirut generó el colapso de un edificio en pleno centroFADEL ITANI - AFP
  • Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte.
  • En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes. 
  • Tras la muerte del ayatollah Ali Khamenei, que ocupó ese cargo durante más de tres décadas, quedó vacante el centro del sistema y abrió una etapa de transición inédita desde la Revolución Islámica de 1979. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo la supervisión del líder supremo, mientras que el Consejo de Guardianes controla las leyes y la elegibilidad de los candidatos, preservando el delicado equilibrio entre teocracia y estructura republicana.
  • Mojtaba Khamenei, hijo del anterior ayatollah, fue proclamado nuevo líder supremo de Irán, y reapareció públicamente recién este miércoles con una serie de mensajes en X, mientras sigue el misterio sobre su paradero y crecen versiones sobre su estado de salud. Difundió una secuencia de publicaciones con un tono religioso, solemne y desafiante, centradas en la muerte del influyente dirigente Ali Larijani, a que Israel abatió durante una ola de bombardeos en Teherán.
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