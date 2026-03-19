Día 20 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entra este jueves 19 de marzo en su 20° día de guerra, mientras las tensiones y el temor a una escalada mayor crecen. Estados Unidos lanzó una fuerte advertencia contra Irán luego de un ataque contra la principal instalación de gas de Qatar, el mayor centro de GNL del mundo. Advirtió que atacará el Campo de Gas South Pars“ con una potencia y fuerza nunca antes vistas” si se vuelve a apuntar contra un país que no esté involucrado en el conflicto.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump amenazó con “destruir por completo” una importante instalación iraní si vuelve a arremeter contra Qatar.

si vuelve a arremeter contra Qatar. Irán ejecutó a tres personas por llevar a cabo operaciones “en favor de EE.UU. e Israel”.

La dura advertencia de Irán : “Destruiremos plantas energéticas enemigas si atacan las nuestras”.

: “Destruiremos plantas energéticas enemigas si atacan las nuestras”. Al menos tres mujeres en Cisjordania y un hombre en Israel murieron por ataques de Irán.

Se reportaron dos muertos en Israel tras ataques de Irán HAZEM BADER - AFP

Un nuevo ataque de misiles iraníes cayó en Israel: reportan dos muertos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz , afirmó este miércoles que el Ejército de Israel mató al titular iraní de Inteligencia , Ismail Khatib .

, afirmó este miércoles que el Ejército de mató al titular iraní de , . Donald Trump presionó a sus aliados para que colaboren para liberar el estrecho de Ormuz.

presionó a sus aliados para que colaboren para liberar el estrecho de Ormuz. EE.UU. no descarta ordenar la toma de la isla iraní de Kharg —el principal centro de exportación de petróleo de Irán— si continúa el bloqueo de Ormuz.

Otros hechos de importancia

Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con Irán.

Irán lanza un ataque con misiles en represalia al complejo gasífero de Ras Laffan en Qatar y agrava la crisis energética.

El ejército iraní prometió vengar muerte del jefe de seguridad, Alí Larijani .

. La Casa Blanca evalúa enviar más tropas a Medio Oriente.

Trump asistió a la repatriación de restos de seis estadounidenses muertos en guerra con Irán Julia Demaree Nikhinson - AP

El embajador de Estados Unidos en Israel se mostró con Netanyahu.

EE.UU. retira su mayor portaaviones del frente con Irán. El fuego a bordo del USS Gerald R. Ford duró más de 30 horas, dejó a cientos de marineros sin cama y expuso el desgaste del buque en medio de la ofensiva contra el régimen.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

Un bombardeo en Beirut generó el colapso de un edificio en pleno centro FADEL ITANI - AFP