Un analista internacional explicó en detalle qué pasó con el avión de Flydubai, que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita, y la hipótesis más relevante

Un vuelo de Flydubai que había partido de Dubai con destino a Israel terminó con un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, después de que el copiloto atacara al capitán, según relató el analista internacional Andrés Repetto en LN+. Durante su explicación, describió un descenso abrupto, una pelea a bordo y la intervención de pasajeros que lograron inmovilizar al agresor.

Repetto señaló que la hipótesis más fuerte es la de un intento de secuestro, aunque remarcó que todavía era necesario esperar información de las autoridades para determinar qué motivó el ataque. En particular, dejó abierta la posibilidad de que el copiloto hubiera intentado estrellar la aeronave, pero aclaró que esa intención no estaba confirmada.

El analista destacó que, de acuerdo con la información que presentó durante la emisión, los pasajeros y los tripulantes quedaron a salvo. También subrayó la reacción del capitán, quien, pese a estar herido, pidió ayuda y enfrentó al agresor en medio de la emergencia.

Repetto - terror a bordo de un avion

Cómo se produjo el ataque dentro de la cabina

En su intervención en LN+, Repetto ubicó el inicio de la emergencia en la agresión del copiloto al piloto. Según su relato, el atacante utilizó un cuchillo y dejó al capitán gravemente herido, mientras la aeronave comenzó a perder altura de manera repentina.

“Es un ataque brutal del copiloto al piloto”, describió. En ese contexto, explicó que el capitán pidió auxilio a los gritos y que los pasajeros intervinieron para reducir al agresor. La pelea se produjo mientras el descenso generaba desconcierto entre quienes estaban a bordo.

Las imágenes del interior del avión mostradas durante el programa exhibían objetos dispersos y desorden en la cabina de pasajeros. Repetto vinculó esa escena con la pérdida abrupta de altura y con el enfrentamiento que se desarrolló durante el vuelo.

El analista relató, además, que desde la aeronave se emitió una alerta de secuestro y que Israel envió aviones militares. “Toda una situación de descontrol”, resumió al describir la sucesión de hechos que precedió al aterrizaje.

Un funcionario israelí dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes Redes

La hipótesis más relevante y las preguntas que siguen abiertas

Para Repetto, la principal explicación que debía investigarse era un intento de secuestro de la aeronave. Su análisis se apoyó en la agresión al capitán y en el presunto propósito del copiloto de tomar el control del avión.

“Claramente el copiloto intentó tomar el control del avión, atacó con un cuchillo al piloto”, sostuvo. A partir de esa secuencia, planteó que el agresor posiblemente hubiera buscado estrellarlo, aunque presentó esa posibilidad como una hipótesis.

También se preguntó si la intención había sido utilizar la aeronave como un misil, en una referencia a los ataques del 11 de septiembre. Sin embargo, introdujo una aclaración sobre ese escenario: “No lo sabemos”.

“Todo es especulación, pero esperemos a tener la información concreta”, expresó. En ese sentido, señaló que las precisiones debían surgir de las autoridades de Flydubai o de las investigaciones vinculadas con la seguridad y el antiterrorismo en Israel.

תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי - אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

La reacción del capitán y los pasajeros

Repetto destacó de manera reiterada la intervención de quienes lograron frenar al atacante. Según explicó, la reacción de los pasajeros y la resistencia del capitán fueron decisivas para impedir que la situación tuviera un desenlace fatal.

“Con una reacción heroica de los pasajeros, que atacan al agresor y lo logran inmovilizar”, relató. También puso el foco en el piloto, que continuó pidiendo ayuda pese a las heridas que había sufrido.

De acuerdo con su reconstrucción, dos tripulantes que estaban en la parte trasera de la aeronave intervinieron para que el vuelo pudiera aterrizar. El avión, que según indicó transportaba a 180 israelíes, terminó en Arabia Saudita.

Qué pasó con otro vuelo de Flydubai hacia Israel

Durante la emisión, Repetto informó que otro avión de la misma compañía que se dirigía a Israel recibió la orden de regresar a Dubai. No precisó quién había dispuesto la medida ni cuál era su fundamento.

El analista consideró que podía tratarse de una decisión de seguridad relacionada con el ataque, pero aclaró que esa era su interpretación. “Me imagino que por una cuestión de seguridad”, dijo al comunicar la novedad.

Al cerrar su explicación, insistió en que el episodio seguía en desarrollo y que faltaba conocer información concreta sobre el agresor y sus intenciones. Por encima de esas preguntas, destacó el resultado de la respuesta a bordo: “Por suerte, los pasajeros y los tripulantes están a salvo, han aterrizado”.