Un analista internacional explicó por qué Abelardo de la Espriella, admirador de Trump, Bukele y Milei, fue la sorpresa en Colombia

Ya que ninguno de los candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia llegó a la cantidad de votos necesaria (más del 50%), los colombianos deberán volver a las urnas el 21 de junio. El candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se impuso en la primera vuelta con el 43% de los votos, mientras que el candidato oficialista, Iván Cepeda, consiguió el 40,9% de los votos.

En este marco, el analista internacional, Andrés Repetto, en diálogo con LN+, resaltó los perfiles de ambos candidatos. Respecto de Abelardo de la Espriella, repasó: “Candidato de extrema derecha, admirador de Trump, de Bukele, del presidente Milei” y, enseguida, agregó: “Casado, cuatro hijos, abogado reconocido en Colombia, un hombre que formó este movimiento político hace poco, se denomina un outsider, un hombre fuera de la política, que parece estar rompiendo todos los esquemas“.

Habrá balotaje en Colombia

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