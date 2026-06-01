LA NACION

Un analista internacional explicó por qué Abelardo de la Espriella, admirador de Trump, Bukele y Milei, fue la sorpresa en Colombia

En comunicación con LN+, Andrés Repetto analizó el impacto del candidato de ultraderecha en las urnas colombianas: “Se denomina un outsider, un hombre fuera de la política”

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Andrés Repetto en diálogo con LN+, sostuvo sobre Abelardo de la Espriella: "Un hombre que formó este movimiento político hace poco"
Andrés Repetto en diálogo con LN+, sostuvo sobre Abelardo de la Espriella: "Un hombre que formó este movimiento político hace poco"RODRIGO BUENDIA - AFP

Ya que ninguno de los candidatos en las elecciones presidenciales de Colombia llegó a la cantidad de votos necesaria (más del 50%), los colombianos deberán volver a las urnas el 21 de junio. El candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se impuso en la primera vuelta con el 43% de los votos, mientras que el candidato oficialista, Iván Cepeda, consiguió el 40,9% de los votos.

En este marco, el analista internacional, Andrés Repetto, en diálogo con LN+, resaltó los perfiles de ambos candidatos. Respecto de Abelardo de la Espriella, repasó: “Candidato de extrema derecha, admirador de Trump, de Bukele, del presidente Milei” y, enseguida, agregó: “Casado, cuatro hijos, abogado reconocido en Colombia, un hombre que formó este movimiento político hace poco, se denomina un outsider, un hombre fuera de la política, que parece estar rompiendo todos los esquemas“.

Habrá balotaje en Colombia
Habrá balotaje en Colombia

Noticia en desarrollo

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Trump entra de lleno en la campaña brasileña y pone a Lula contra las cuerdas por el crimen organizado
    1

    Trump entra de lleno en la campaña brasileña y pone a Lula contra las cuerdas por el crimen organizado

  2. Un pequeño país sudamericano emerge como ganador inesperado de la guerra con Irán
    2

    Guyana se consolida como la economía de más rápido crecimiento en el mundo

  3. El ébola se hace fuerte a la sombra de la guerra en el Congo y el mundo comienza a temer la expansión
    3

    El ébola se hace fuerte a la sombra de la guerra en el Congo y el mundo comienza a temer la expansión

  4. Iván Cepeda, el activista de raíces comunistas que busca profundizar las políticas de izquierda y desmarcarse de Petro
    4

    Iván Cepeda, el activista de raíces comunistas que busca profundizar las políticas de izquierda y desmarcarse de Petro