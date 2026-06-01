Cuándo es el balotaje para votar al presidente de Colombia 2026

Debido a que ningún candidato a presidente consiguió la cantidad de votos necesaria (más del 50%) para ganar en primera vuelta en las elecciones de Colombia 2025, los electores deberán volver a las urnas para definir al próximo presidente en el balotaje del 21 de junio.

Con el 99,87% de las mesas escrutadas y tras una jornada electoral marcada por una alta polarización en los conteos, quien se impuso en las elecciones en Colombia 2026 fue Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, con el 43,73% de los votos (10.346.010 sufragios). Segundo quedó el oficialista Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, con el 40,91% de los votos (9.680.095 sufragios). Entre ambos candidatos hay menos de 700.000 votos de diferencia.

Imagen creada por la campaña del candidato Abelardo De la Espriella, alias "El Tigre" IG

El actual mandatario, Gustavo Petro, no pudo postularse a la reelección debido a que la Constitución Política de Colombia prohíbe explícitamente la permanencia o el regreso de un jefe de Estado al poder. Tras una reforma constitucional aprobada en 2015, el país eliminó de forma definitiva la reelección presidencial (artículo 197), lo que blinda el principio de alternancia democrática y limita el mandato ejecutivo a un único periodo de cuatro años sin excepciones.

Entre los desafíos más urgentes que deberá enfrentar quien gane como presidente en el balotaje, está que el país tiene una de las deudas públicas más altas de América Latina, un déficit fiscal del 6,4%, problemas estructurales en los sistemas de salud y educativo. Además, la violencia armada continúa siendo una problemática vigente en Colombia.

Quién es Abelardo de la Espriella, el candidato que ganó las elecciones presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella, abogado penalista y empresario de 47 años, se posicionó en el primer lugar de la votación como candidato del movimiento Defensores de la Patria. Su postulación a la Casa de Nariño representa su primera participación directa en la política electoral, tras desarrollar su carrera previa en el sector privado.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista y empresario de 47 años, se posicionó en el primer lugar de la votación como candidato del movimiento Defensores de la Patria Fernando Vergara - AP

Con una ideología ultraderechista, su propuesta se orienta hacia la defensa de valores conservadores y la empresa privada, fundamentando su campaña en una postura crítica frente a la gestión de Gustavo Petro.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, junto a su esposa, Ana Lucía Pineda (Foto AP/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

En materia de seguridad, propone la aplicación de un modelo de orden público estricto, lo que toma como referencia la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, plan que contempla la construcción de diez centros penitenciarios de gran escala y la intensificación de las operaciones militares contra las agrupaciones armadas.

Asimismo, se opone a la continuidad de la política gubernamental de “Paz Total”; en su lugar, propone el combate directo a las organizaciones criminales y al narcotráfico. En el plano económico, su plataforma plantea la reducción del tamaño del aparato estatal y el recorte de regulaciones, alineándose con enfoques promovidos por mandatarios como Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos.

Abelardo de la Espriella se alinea a enfoques promovidos por mandatarios como Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos Fernando Vergara - AP

En cuanto a su trayectoria, como profesional del derecho estuvo al frente de firmas legales y representó a diversas figuras de alto perfil público y empresarial en el país. Para esta contienda electoral, su fórmula vicepresidencial es el economista José Manuel Restrepo, quien se desempeñó como ministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque.

“¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia!“, escribió junto al video que publicó en sus redes sociales, donde se lo vio rodeado de su familia: su esposa, Ana Lucía Pineda, graduada como administradora y directora de empresas, y sus hijos.

¡Vamos A Derrotar La Tiranía Y El Absolutismo!Pasamos A Segunda Vuelta Gracias A Los Más De 10 M

Y completó: “Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy firme por la patria (A.D.L.E)”.

Quién es Iván Cepeda, el aspirante a presidente oficialista que quedó segundo y disputará el balotaje

Iván Cepeda (63) nació el 24 de octubre de 1962 en Bogotá, y actualmente es senador y miembro del Pacto Histórico, la coalición que llevó a Gustavo Petro al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia. Sin embargo, se diferencia del actual mandatario, dado que este sí formó parte de grupos armados, como la guerrilla M-19, Cepeda nunca fue parte de este tipo de agrupaciones.

Su vida estuvo marcada por la muerte de su padre, Manuel Cepeda Vargas, dirigente histórico de la izquierda colombiana y, por entonces, también senador, quien fue asesinado a balazos en 1994.

Iván Cepeda quedó segundo y disputará el balotaje contra Abelardo de la Espriella VANESSA ROMERO - AFP

Cepeda militó gran parte de su vida, primero desde los movimientos sociales y los organismos de derechos humanos, y luego desde el Congreso. También fue uno de los principales impulsores y articuladores del fallido plan de diálogo con las guerrillas conocido como “Paz Total”.

Entre 2010 y 2014 fue representante de la Cámara. Ese año fue electo senador, cargo por el que fue reelecto en 2018 y hasta 2022. En la Cámara alta ejerció la presidencia de la Comisión de Paz y se convirtió en facilitador de los procesos de diálogo entre el gobierno colombiano y grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 2016, el senador adquirió una nueva relevancia nacional al impulsar la inclusión de las organizaciones sociales en el diseño e implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC.

Cepeda tiene un estudio de pregrado en Filosofía por la Universidad San Clemente de Ohrid de Sofía, Bulgaria y maestría en Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica de Lyon, Francia. En 2007 recibió Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin, otorgado por la organización Human Rights First, y en 2015, el reconocimiento especial del Premio Franco – Alemán de Derechos Humanos, Antonio Nariño.

La compañera de fórmula de Cepeda es la líder indígena, también activista por los derechos humanos y senadora, Aida Quilcué. Ambos comparten como propuesta política la entrega de un millón de hectáreas de tierra, la ampliación de subsidios de 3 a 5 millones de adultos mayores y el endurecimiento de las condenas y la persecución de la corrupción en el Estado.