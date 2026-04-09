Un analista internacional puso en duda la cumbre entre EE.UU. e Irán, en medio de una tregua frágil

Andrés Repetto profundizó en LN+ el alcance de la tregua entre los dos países: “Es un acuerdo que ya nació muy, muy, muy debilitado”; el cese del fuego y el estrecho de Ormuz, en la mira
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Apenas 48 horas después de que Irán y Estados Unidos pactaran un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, la tensión volvió a escalar, luego de que Israel bombardeó el Líbano y el régimen cerró el paso fronterizo. En este contexto, el analista Andrés Repetto dialogó con LN+ sobre los posibles escenarios que se abren en el conflicto de Medio Oriente.
“La verdad es que mañana viernes deberían reunirse y todo indica que la situación se está complicando cada vez más”, detalló el analista internacional.
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