Un analista internacional puso en duda la cumbre entre EE.UU. e Irán, en medio de una tregua frágil

Apenas 48 horas después de que Irán y Estados Unidos pactaran un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, la tensión volvió a escalar, luego de que Israel bombardeó el Líbano y el régimen cerró el paso fronterizo. En este contexto, el analista Andrés Repetto dialogó con LN+ sobre los posibles escenarios que se abren en el conflicto de Medio Oriente.

“La verdad es que mañana viernes deberían reunirse y todo indica que la situación se está complicando cada vez más”, detalló el analista internacional.