LA NACION

Un analista internacional puso en duda la cumbre entre EE.UU. e Irán, en medio de una tregua frágil

Andrés Repetto profundizó en LN+ el alcance de la tregua entre los dos países: “Es un acuerdo que ya nació muy, muy, muy debilitado”; el cese del fuego y el estrecho de Ormuz, en la mira

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Irán lanzó ataques en el Líbano
Irán lanzó ataques en el Líbano- - AFP

Apenas 48 horas después de que Irán y Estados Unidos pactaran un cese al fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, la tensión volvió a escalar, luego de que Israel bombardeó el Líbano y el régimen cerró el paso fronterizo. En este contexto, el analista Andrés Repetto dialogó con LN+ sobre los posibles escenarios que se abren en el conflicto de Medio Oriente.

“La verdad es que mañana viernes deberían reunirse y todo indica que la situación se está complicando cada vez más”, detalló el analista internacional.

Andres Repetto en LN+
Andres Repetto en LN+
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. Una joven argentina que vive en Reino Unido será candidata de las elecciones en Londres
    1

    Josefina Dowbor, la joven argentina que vive en Reino Unido y será candidata en las elecciones en Londres

  2. Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones de Perú
    2

    Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones de Perú 2026

  3. Israel continuó los bombardeos en el Líbano en la jornada más sangrienta de la guerra: 250 muertos
    3

    Israel continuó los bombardeos en el Líbano en la jornada más sangrienta de la guerra: 250 muertos

  4. Qué es la tecnología secreta Ghost Murmur que utiliza Estados Unidos en Irán
    4

    Qué es la tecnología secreta Ghost Murmur que utiliza Estados Unidos en Irán