Un avión de la Armada de México se estrelló durante una misión médica en Texas y murieron al menos cinco personas

GALVESTON.- Un pequeño avión de la Marina de México que transportaba a un joven paciente y a otras siete personas se estrelló este lunes cerca de Galveston, Texas, en un accidente que dejó al menos cinco muertos, según informaron funcionarios locales. El choque ocurrió por la tarde cerca de la base de una carretera construida sobre el agua en la costa, unos 80 kilómetros al sureste de Houston.

En una declaración a The Associated Press, la Marina de México indicó que cuatro de las personas a bordo eran miembros de la entidad militar y cuatro eran civiles, incluyendo un niño. No estaba claro por el momento cuáles de ellos fueron confirmados muertos por el oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos Luke Baker.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

La Marina de México dijo en un comunicado que el avión estaba ayudando en una misión médica y tuvo un “accidente”, a la vez que prometió investigar la causa y está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate.

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) llegaron al lugar del accidente para trabajar en el asunto y contribuir, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X. De momento, la causa está bajo investigación.

Un portavoz de la NTSB dijo que están “al tanto de este accidente y están recopilando información al respecto”.

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían respondido al choque. Dijo en una publicación en Facebook que el público debe evitar el área para que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura.

No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área experimentó condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Afirmó que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente 800 metros.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flight Radar, la avioneta despegó del aeropuerto de Mérida, estado de Yucatán (sureste) a las 18H46 GMT y su registro se perdió a las 21H01 GMT sobre la bahía de Galveston, cerca del aeropuerto internacional Scholes.

Con información de AP y AFP.