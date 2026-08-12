Un bebé de dos meses y una mujer atrapada por 36 horas bajo los escombros: los milagrosos rescates de los socorristas en Colombia

BOGOTÁ.– Tras una labor de búsqueda de 36 horas, equipos de socorro y de la Policía lograron rescatar con vida a Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, quien había quedado sepultada bajo los escombros de un hotel en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto del lunes que sacudió a Colombia.

“­¡Otra mujer rescatada con vida!”, manifestó la noche del martes el alcalde de Bogotá, luego de la extracción, en una labor en la que intervinieron bomberos de la capital y de Pereira, así como expertos en rescate de la Policía.

Continúan las tareas de rescate en Colombia

La mujer fue hallada por los rescatistas, luego de dar señales de supervivencia, y extraída en medios de grandes bloques de concreto, en un trabajo manual con herramientas de construcción, hasta que uno de los bomberos le tomó una de sus manos y logró sacarla con vida de entre los escombros.

En otro episodio milagroso, siete civiles rescataron un bebé de entre los restos de un edificio de cinco pisos en Cali, otra de las ciudades más afectadas por el sismo.

Los equipos de rescate trasladan a la sobreviviente Daniela Largo después de sacarla de entre los escombros, un día después del terremoto que azotó Pereira, Colombia Fernando Vergara - AP

Salomón, de dos meses, fue hallado junto a su padre, Juan David. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial y se encuentran estables, según informó Noticias Caracol.

No obstante, la madre del bebé y su tío continúan desaparecidos. Valentina y Juan Vanegas, de 39 y 23 años respectivamente, quedaron atrapados bajo la estructura colapsada del edificio Torres del Limonar, al sur de la ciudad.

Colombia: rescataron a un bebe que esteba entre los escombros

“Hay muchas personas ayudando, muchos rescatistas, hay bomberos, máquinas, pero creo que no es suficiente para el daño”, dijo Juliana Velázquez, prima de Valentina, al medio colombiano.

Y agregó: “Ha sido un proceso muy, muy tortuoso, muy demorado. No tenemos una certeza del lugar en el que se encuentran. Todavía no sabemos nada”.

Según la testigo, ella y su hermano alcanzaron a llegar al primer piso durante la evacuación, por lo que cree que sus familiares podrían encontrarse en ese sector o en la portería del edificio. También contemplan la posibilidad de que hayan bajado hasta el estacionamiento subterráneo.

Una mujer camina junto a los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

A casi 48 horas del sismo de magnitud 7,4 que causó destrucción en las principales ciudades del oeste del país, los equipos de emergencia siguen trabajando a contrarreloj con grúas, perros y maquinaria para intentar salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Los voluntarios forman cadenas humanas para retirar los escombros a mano. Los expertos consideran que la ventana crítica para se cierra a las 72 horas.

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), hasta el momento se reportaron 190 personas fallecidas, 1679 heridas, 5 capitales en alerta roja, 3 aeropuertos con operación restringida y 243 estructuras colapsadas en el país.

Según los cálculos de las autoridades locales, no obstante, el número de fallecidos aumenta al menos hasta las 240 personas.

Más de 36 horas bajo los escombros

“Estoy feliz porque cuando ya la habíamos buscado tanto (...) y en el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos una llamada”, confió a la AFP Sandra Milena Pérez, madre de la mujer que quedó atrapada en Pereira.

La madre contó que un vecino escuchó los llamados de auxilio y alertó a los rescatistas. “Estamos felices (...) porque en la casa la está esperando un hijo” de 12 años, agregó Pérez.

Rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia JOAQUIN SARMIENTO - AFP

Según reconstruyó Noticias Caracol, los equipos de rescate realizaron dos excavaciones para llegar hasta la sobreviviente. Durante las tareas de rescate, le suministraron oxígeno mediante una máscara y abrieron un orificio en la parte superior de los escombros, atravesando cuatro placas de concreto que estaban sobre ella. En paralelo, excavaron un túnel por la parte inferior, por donde finalmente lograron extraerla.

Una vez llegados al lugar, los rescatistas empezaron “a hacer algo que se denomina el ‘llamado y escucha’: todo el mundo se pone en silencio. Hace un grito fuerte y le pedimos a la persona que está atrapada que hable o haga un ruido. Cuando efectivamente logramos escuchar ese sonido, comenzamos a trabajar”, según contó Luis Fernando, uno de los socorristas, en entrevista con el medio colombiano.

¡Hay esperanza!



Confiamos en nuestros rescatistas y en los caninos que trabajan sin descanso, día y noche, para encontrar a nuestros hermanos desaparecidos.



Hace pocos minutos, en Pereira, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 30 años, fue encontrada con vida después de siete horas… pic.twitter.com/xw1YCdUZIb — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 12, 2026

“Los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida”, expresó por su parte el flamante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario recordó que con el paso de las horas se agota la “ventana de tiempo” para lograr el rescate de sobrevivientes y señaló que en Pereira hay más de 40 personas dadas como desaparecidas, por lo que advirtió que no se escatimará en gastos y personal para intentar salvar la mayor cantidad de personas atrapadas bajo los edificios colapsados.

Equipos de rescate y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia JAIME SALDARRIAGA - AFP

“Tenemos en este momento más de 40 desaparecidos en Pereira, seguimos trabajando, enviando todas las capacidades, todo el presupuesto, los rescatistas, los caninos; estamos ahí firmes para que las personas en esta ventana de tiempo que nos queda puedan ser halladas con vida”, advirtió De la Espriella.

El presidente colombiano, que asumió el poder hace apenas seis días, declaró situación de emergencia en la zona. Durante una visita a Pereira el martes, De la Espriella anunció ayudas para los damnificados, entre ellos subsidios de vivienda.

Agencias AFP y ANSA y diario El Tiempo (GDA)