Terremoto en Colombia: qué se sabe de los rescates contrarreloj, los heridos y víctimas fatales

Un fuerte sismo sacudió una amplia región de Colombia, abarcando los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, se percibió en ciudades del centro y suroeste del país y Bogotá, donde los ciudadanos debieron abandonar sus viviendas tras oír las alarmas por la mañana.

Las autoridades locales confirmaron la muerte de al menos 240 personas, cientos de heridos de gravedad y una cifra significativa de personas que se encuentran entre los escombros. Asimismo, advirtieron sobre el derrumbe de más de 165 edificios y daños significativos en las zonas afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, viajó a la zona afectada y dio un discurso público tras el sismo, luego de una reunión del Comando Unificado de Emergencias, donde confirmó la cifra de fallecidos, las viviendas afectadas e indicó que 18 centros de salud resultaron afectados. En un nuevo parte oficial, el oficialismo reportó más de 1300 heridos, 2000 desaparecidos y declaró una emergencia nacional en todo el territorio.

Catastrofe en Colombia

Cronología del sismo

El temblor se produjo alrededor de las 7.40 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos. Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4, lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Testimonios de las víctimas

“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, una de las zonas mas afectadas por el sismo. “Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, agregó.

La ciudad, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y casi toda la zona quedó sin electricidad.

Catastrofe en Colombia

Por otro lado, Leonel Cerrudo, un argentino que se encontraba en la ciudad de Cali, relató a LN+ el momento en que fue despertado por el sismo.

“El susto de mi vida. Había vivido aquí en Cali algunos sismos, pero de cinco puntos, movimientos normales; nosotros en Argentina no estamos acostumbrados, todavía estoy medio shockeado”, sostuvo.

Un geólogo explicó en detalle por qué se produjo el terremoto y si puede volver a ocurrir

En este contexto, Eduardo Malagnino en comunicación con LN+, explicó como se produjo el sismo: “A medida que se va metiendo esta placa oceánica por abajo de la placa sudamericana, se va trabando. En un momento de se vence esa trabazón que tiene y ahí se produce la ruptura. La ruptura empieza en un punto, se llama foco”.

Terremoto en Colombia

“Ese es el hipocentro. Y de ahí se despliega a lo largo de una superficie de fallamiento. Ese despliegue a lo largo de esa superficie de fallamiento genera obviamente todo el sistema de simicidad que vas a tener”, explicó el especialista.