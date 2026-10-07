Un diario inglés advirtió que la selección podría enfrentar otra sanción por volver mostrar la bandera de Malvinas

El diario británico The Sun aseguró que la Argentina podría afrontar una nueva sanción de la FIFA por la nueva exhibición de una bandera en apoyo al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas durante los actos previos al partido de despedida de Lionel Messi de la selección nacional.

Al igual que ante Inglaterra tras el triunfo por 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026, la misma pancarta estuvo exhibida mientras el excombatiente Fabio Santana cantaba el himno nacional en la previa del último partido de la Pulga con la albiceleste. Antes de entonar las estrofas, el veterano saludó a Messi con la bandera sobre los hombros y luego los miembros del equipo y Lionel Scaloni posaron junto a la bandera.

Bandera de Malvinas exhibida antes del partido entre Argentina y Benín

Santana contó cómo vivió ese momento este miércoles por la mañana y reveló el curioso pedido que le hizo el entrenador Lionel Scaloni.

“Cuando me dieron el trapo, me dijeron que tenía que llegar hasta un lugar y dejarlo en el piso, porque era lo mismo que había pasado en aquel partido, pero a mí me salió ir hasta Messi, darle la mano, decirle ‘gracias, capitán’ y que me guiñara el ojo. No estaba en los planes, pero dije ‘por qué no’”, afirmó.

El excombatiente reveló que la bandera, que lleva la frase “Las Malvinas son argentinas”, es la misma que fue utilizada durante el encuentro de la Copa del Mundo. “Estuve con el chico que trabaja en la AFA y que rescató el trapo, lo guardó y lo sacó de la cancha”, contó en diálogo con Radio La Red.

En la despedida de Messi los jugadores y Scaloni posan con la bandera de Malvinas que fue exhibida en la semifinal del Mundial

El diario británico recordó la multa previa que la selección sufrió de la FIFA cuando los jugadores argentinos desplegaron sobre la cancha la misma bandera tras la victoria ante Inglaterra. En esa ocasión la selección fue sancionada con una multa de US$321.000.

La FIFA aplicó esta multa por incumplimiento del artículo 13, apartado 2 c): “servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva”.

A eso se sumaron violaciones a distintos artículos por ”conducta incorrecta de un equipo”, “discriminación y agresiones racistas” (por los cánticos y gestos discriminatorios de sus aficionados), y “orden y seguridad en los partidos”.

El episodio de la bandera de Malvinas en el mundial

El “incidente” ocurrió minutos después de que finalizara el encuentro ante el conjunto inglés en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, cuando un grupo de simpatizantes, que había sorteado los estrictos controles de seguridad, decidió lanzar hacia el campo de juego una sábana improvisada que contenía el mensaje político.

El argentino Giovani Lo Celso sostiene una pancarta con la frase "Las Malvinas Son Argentinas" junto a su compañero Nicolás Otamendi tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial, el miércoles 15 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

La confección de la tela fue artesanal, con una sábana de hotel y pintura negra, ante la prohibición expresa de la organización de ingresar con símbolos o consignas vinculadas a la guerra de 1982.

Pese a que los agentes del FBI y las fuerzas locales habían sustraído banderas similares en los puestos de control, un puñado de personas logró filtrar el objeto. Al observar que la seguridad interna impedía exhibir la tela en las gradas, los hinchas optaron por arrojarla al césped, donde fue levantada por los futbolistas Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes posaron con ella ante las cámaras.