Conmoción en Italia: un hombre atropelló a decenas de peatones y apuñaló a una persona que intentó detenerlo

ROMA.- En un episodio que causó gran conmoción, un italiano de origen marroquí de 31 años, atropelló este domingo con su vehículo que iba a gran velocidad a decenas de peatones en el centro de la ciudad de Módena, dejando a siete heridos, dos de ellos en grave estado, y luego apuñaló a una persona que intentó detener su huida.

El incidente ocurrió en Via Emilia, en pleno centro de la ciudad, situada al norte de Italia, cuando el vehículo procedía de Largo Garibaldi, informó el Corriere della Sera. Allí de inmediato se acercaron varios agentes de policía y servicios de emergencia.

Según las primeras reconstrucciones, el auto, que circulaba a gran velocidad, atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra la vidriera de una tienda. Varias personas resultaron heridas en el suelo: al menos diez. Según los primeros informes, una mujer perdió ambas piernas. El hombre, aparentemente italiano de segunda generación, intentó huir, apuñalando también a un transeúnte que finalmente logró detenerlo, también gracias a la ayuda de otras personas.

Feroz accidente en Módena

Según fuentes de prensa, el detenido es un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años (de origen marroquí), natural de Seriate (Bérgamo), pero residente en la provincia de Módena. No tiene antecedentes penales.

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, que enseguida llegó al escenario de los hechos, habló de “un acto dramático, grave si se tratara de un atentado”.

“Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto dramático. Estoy profundamente conmocionado. Sea cual sea su naturaleza, es extremadamente grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave”, aseguró. El alcalde confirmó que el autor, “aparentemente de origen norteafricano, se encuentra en la comisaría y está siendo interrogado”. Y precisó que hay “siete heridos, de los cuales dos graves, que fueron trasladados al hospital Mayor de Bologna”.

Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.

Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 16, 2026

El acalde también indicó que, según los testimonios, el automóvil “apuntó contra la vereda, luego contra una bicicleta y finalmente se estrelló, impactando de frente a una mujer, quien resultó ser la más gravemente herida, con las piernas aplastadas”.

Luca Signorelli, el hombre que logró detener al conductor y que fue apuñalado por él, con la cabeza aún ensangrentada contó a los periodistas más detalles impactantes.

“Mientras intentaba ayudar a la mujer con las piernas amputadas, él (el conductor) huyó. Así que lo perseguí, y mientras tanto, otras cuatro o cinco personas me siguieron. Desapareció tras una pila de coches y luego reapareció con un cuchillo en la mano. Decía algo, pero no era italiano”, describió.

“Me llegaron dos puñaladas, una en el corazón y otra en la cabeza, comenzó un forcejeo, logré esquivar una puñalada y atrapé la otra. Luego le bloqueé la muñeca. Y entonces lo neutralicé”, relató.

“Vimos venir el coche, apuntaba a la vereda, de repente aceleró, iba a cien kilómetros por hora y vimos a la gente salir volando”, indicó otro testigo.

Fuentes de Palazzo Chigi, sede del gobierno, indicaron que la primera ministra, Giorgia Meloni -en Grecia para asistir a un foro-, estaba siguiendo con máxima atención los hechos ocurridos en Módena y que mantenía contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con Alfredo Mantovano, subsecretario responsable de la Seguridad de la República.

“Llamé al Ministro del Interior, Piantedosi, para obtener más información sobre el grave incidente ocurrido hoy en Módena. Rezo por la salud de todos los heridos. Algunos, lamentablemente, se encuentran en estado grave. Afortunadamente, el autor de este violento y brutal ataque ha sido detenido. Agradezco a la policía su labor en la protección de la seguridad ciudadana, a los hombres y mujeres que valientemente arriesgan sus vidas cada día para protegernos”, escribió en su cuenta de X el viceprimer ministro y canciller, Antonio Tajani.