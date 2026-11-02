Un exagente del Mossad es investigado por su presunta ayuda en la fuga de Flavio Bolsonaro, que reapareció en público

MIAMI.– Después de varios días fuera de la vista pública, el senador brasileño Flavio Bolsonaro reapareció este domingo en Florida, donde asistió a un servicio religioso evangélico junto a su esposa, su hermano Eduardo y otros integrantes de su familia. Su regreso a escena se produjo mientras avanzan en Brasil las investigaciones sobre el operativo que le permitió abandonar el país después de su derrota electoral, una trama que ahora tiene como nuevo protagonista a un exagente del Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

Según reveló el programa Fantástico, de la cadena brasileña TV Globo, Menachem Booky Halevy, un exintegrante de los servicios de inteligencia de Israel, es investigado por su presunta participación en la operación. El israelí habría viajado en una de las camionetas que cruzaron la frontera entre Brasil y la Argentina minutos antes del vehículo en el que supuestamente se trasladaba el senador y su familia.

Halevy no sería un personaje ajeno a los círculos de poder israelíes. De acuerdo con el informe, aparece en fotografías junto al primer ministro Benjamin Netanyahu y había visitado Brasil otras tres veces durante este año. Su último ingreso al país quedó registrado el 19 de octubre, pocos días antes del operativo.

La llegada de Flavio Bolsonaro a Miami REUTERS/Eva Marie Uzcategui

El exagente viajaba en una de las dos camionetas de la empresa brasileña Dallas Turismo que participaron del cruce fronterizo. En el mismo vehículo iba Roberto Jorge Alexandre, un abogado que integró la defensa del expresidente Jair Bolsonaro. El conductor, Neri Luiz Dala Corte, declaró que había sido contratado para trasladar a dos hombres hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y negó haber visto a integrantes de la familia Bolsonaro.

Los registros migratorios argentinos también revelaron movimientos llamativos. Según la información difundida por TV Globo, Flavio Bolsonaro habría quedado registrado en tres oportunidades en la misma camioneta: primero, a las 22.37, con su pasaporte italiano; tres minutos después, con su licencia de conducir, y finalmente, a las 23.11, con su pasaporte brasileño. Los dos ingresos realizados con documentos brasileños fueron cancelados y solo quedó vigente el registrado con el pasaporte italiano.

La salida de Brasil también habría involucrado una logística aérea diferenciada para el senador y su familia. Flavio habría abordado un avión Cessna Citation Excel vinculado al abogado Willer Tomaz, cercano al dirigente brasileño. Su esposa, Fernanda, y sus dos hijas habrían partido desde Brasilia en otra aeronave hasta Cascavel, en el oeste del estado de Paraná. A las 20.02, las tres subieron a una camioneta de Dallas Turismo que cruzó la frontera horas más tarde.

Vehículos de la caravana de Flavio Bolsonaro afuera de su casa, el día de la fuga PABLO PORCIUNCULA - AFP

Tomaz, que es investigado por el Supremo Tribunal Federal en dos causas por presunto lavado de dinero relacionadas con apuestas online y transferencias del exbanquero Daniel Vorcaro para la película Dark Horse, negó ante TV Globo que el viaje se hubiera realizado en un avión vinculado a él.

La investigación sobre la salida del senador se conoció después de que Flavio abandonara Brasil el miércoles pasado, tras la derrota electoral frente a Luiz Inacio Lula da Silva y en medio de las medidas judiciales que, según denunció, forman parte de una persecución contra su familia. El magistrado Alexandre de Moraes le había ordenado entregar sus pasaportes.

Según informaron The New York Times y The Wall Street Journal, el viaje hacia Estados Unidos habría sido organizado con la intervención de Jason Miller, asesor del presidente Donald Trump, quien habría fletado una aeronave para trasladar al senador. Trump, por su parte, dijo el sábado que Flavio podía permanecer en Estados Unidos “todo el tiempo que quisiera”, aunque descartó que tuviera previsto reunirse con él. También volvió a cuestionar el resultado electoral brasileño y calificó los comicios de “una vergüenza”.

Primera aparición

La primera aparición pública de Flavio desde su llegada a Estados Unidos ocurrió en una iglesia evangélica de la comunidad Celeiro, en Florida. El senador posó junto a su esposa, su hermano Eduardo y su cuñada Heloísa, además de los pastores José Maurício Fernandes, conocido como Paizão, y Alice Fernandes, apodada Mãezona.

Flávio Bolsonaro participou neste domingo de um culto na Celeiro House of Prayer, na Flórida. Ele chegou acompanhado do irmão, Eduardo Bolsonaro, e das respectivas esposas. Flávio e a esposa foram conduzidos à primeira fileira do templo; pic.twitter.com/uS4saO0D93 — Assembleianosdevalor (@assembleianos_) November 2, 2026

Durante el servicio, el pastor se dirigió al senador con un mensaje sobre su derrota electoral, aunque sin mencionarla explícitamente. “No ganaste ni perdiste, porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando”, le dijo.

En paralelo, Flavio volvió a confrontar con el grupo Globo, al que acusó de intentar destruir su reputación y de preparar un informe sobre su salida del país sin darle derecho a réplica. En un mensaje publicado en X, sostuvo que había aceptado una entrevista con Fantástico con la condición de que se emitiera íntegramente y sin temas prohibidos, pero que la cadena decidió no avanzar.

NOTA AO BRASIL



Fui procurado por vários veículos nesta semana, inclusive pela Rede Globo, que me convidou para uma entrevista exclusiva. Aceitei com uma condição simples: que fosse exibida na íntegra, sem cortes e sem temas proibidos. A emissora preferiu não seguir adiante. Pelo… — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 1, 2026

El senador también denunció una supuesta persecución judicial y cuestionó las medidas adoptadas por la Justicia brasileña contra él y su familia. “No salgo de Brasil, salgo por Brasil”, escribió, en una frase con la que buscó presentar su partida como una decisión política y no como una retirada ante las investigaciones.

Diario O Globo/GDA y agencia Reuters