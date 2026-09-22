Un helicóptero cayó en Brasil y murieron cinco personas: un reconocido músico y un empresario, entre las víctimas

Un reconocido músico, un importante empresario y otras tres personas murieron en Brasil luego de la caída de un helicóptero. Los restos fueron hallados en las últimas horas tras un día de búsqueda. Las fuerzas locales confirmaron que no hubo sobrevivientes.

La aeronave partió el lunes por la tarde desde Porto Belo con destino a São Joaquim, pero nunca llegó a destino. Después de un intenso operativo, fue encontrada en un sector de la Sierra de Santa Catarina.

Producto del accidente falleció el cantante Geraldo Antônio de Carvalho, mejor conocido como Rick, integrante del dúo Rick & Renner. Además, murieron Bruno Avelar, un importante empresario de Brasil cercano a Neymar Jr. y Paulo Soares, un realizados audiovisual.

Así fue el hallazgo

También perdieron la vida el piloto y el copiloto, cuyas identidades aún no trascendieron.

El viaje comenzó el lunes, con un traslado vía un jet privado desde el aeropuerto Comandante Rolim Adolfo Amaro de Jundiaí, en São Pablo, hasta el aeródromo de Costa Esmeralda en Porto Belo. Poco después de aterrizar, a eso de las 8.30, el grupo se subió al helicóptero Bell 430 con matrícula PP-MGR con el objetivo de llegar a São Joaquim.

El helicóptero fue encontrado en las Sierras de Santa Catarina Gentileza O Globo

Por la tarde de ayer, la empresa a cargo, JTA Empreendimento e Urbanismo, confirmó que había perdido contacto con la aeronave y que ya se había puesto en comunicación con las autoridades correspondientes para investigar lo sucedido.

“JTA informa que su helicóptero, prestado para el uso de Bruno Avelar y el cantante Rick, amigos íntimos del dueño de la compañía, se encuentra actualmente desaparecido. Todavía no hay confirmación de que se haya producido un accidente aéreo. Se está recabando información de las autoridades pertinentes”, manifestó la compañía en aquel momento.

Rick, a la izquierda, junto a Renner Redes

Inmediatamente se inició un operativo, con la participación de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) y del Departamento de Bomberos Militares de Santa Catalina. Según UOL, la búsqueda inicialmente se realizó en dos áreas de aproximadamente 30 kilómetros, entre la localidad de Vacas Gordas, en Urubici -donde se registraba el último contacto- y la región de Morro Agudo -zona en la cual se había identificado una señal de un teléfono celular-.

Finalmente, la aeronave fue encontrada en las Sierras de Santa Catalina, aunque de momento no se precisaron las coordenadas exactas.

Bruno Avelar tenía 41 años Redes

“JTA Empreendimentos e Urbanismo lamenta profundamente el trágico accidente aéreo ocurrido en Santa Catarina y expresa su solidaridad con las familias y amigos de las víctimas. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias y deseamos fortaleza y consuelo a todos los que afrontan esta pérdida”, señaló la compañía aérea en un comunicado.

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