La reacción de la conductora del noticiero al fatal accidente de sus compañeros en el helicóptero de Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP).- Luego de que un helicóptero de noticias locales de NBC se estrellara el martes en un vecindario de la ciudad estadounidense de Los Ángeles y murieran los reporteros que cubrían un choque cercano, la presentadora del noticiero confirmó en vivo las muertes de sus colegas.

Colleen Williams, presentadora de NBC4 Los Ángeles, informó durante la emisión en vivo que el helicóptero de la estación cayó poco antes de las 19 (hora local) y que dos personas que iban en el helicóptero murieron.

Un helicóptero se cayó y se prendió fuego en Los Ángeles (Fuente: Agencia BNO)

“Hemos ido reconstruyendo los hechos. Sabíamos que se trataba de un helicóptero de noticias y que habíamos perdido contacto con nuestro equipo. Acabamos de recibir la confirmación”, sostuvo Williams dos horas después del accidente aéreo en el que murieron una reportera, el piloto y una persona en tierra.

La reacción de los conductores del noticiero al fatal accidente de sus compañeros en el helicóptero de Los Ángeles

“Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. Momentos después, su cobertura se interrumpió abruptamente.

El accidente

El helicóptero se estrelló cerca de un gran almacén en el vecindario de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, mientras los equipos de noticias cubrían el choque del autobús en el que murieron al menos dos personas y otras seis resultaron heridas, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Accidente de helicóptero en Los Ángeles Ethan Swope - FR171736 AP

Cayó un helicóptero de noticias en Estados Unidos KABC-TV

Al menos una persona muerta en el accidente de helicóptero se encontraba afuera, en el estacionamiento, junto al edificio comercial, según declaró el capitán Branden Silverman, portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

3 muertos. Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Los Ángeles

Dos personas fueron trasladadas al hospital, dijo Rico A. Gross, jefe de batallón del departamento de bomberos. En un primer momento no se reveló su estado.

“El helicóptero en sí está bastante destruido”, dijo Silverman. “Así que vamos a tener que revisar los escombros y ver cuántas víctimas había a bordo, así como identificar el helicóptero; ni siquiera pudimos ver la cola”, agregó.

El fuego comenzó en el helicóptero y se extendió al menos a cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento en el suelo, aunque fue extinguido rápidamente, según las autoridades. Más de 70 bomberos respondieron al accidente de helicóptero, según los bomberos. Decenas de patrullas policiales rodearon el lugar en el almacén mientras entraban ambulancias.

NBC confirmó que el helicóptero era el NewsChopper4, operado por Angel City Air y utilizado por NBCLA y Telemundo 52. El medio dijo que varios helicópteros de noticias de televisión estaban informando sobre el choque del autobús antes de que el helicóptero de noticias cayera a aproximadamente 2,4 kilómetros de la colisión del autobús.

NBC4 y Telemundo 52 Los Ángeles dijeron en un comunicado que “están profundamente entristecidos” al enterarse del accidente de helicóptero y expresaron “sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación dijeron que investigarían la causa del accidente de helicóptero y que enviarían a uno de sus investigadores el miércoles.

Hubo al menos ocho accidentes mortales que involucraron helicópteros de noticias en Estados Unidos desde 2000, que mataron a 16 personas, según una revisión de registros federales de accidentes y relatos de noticias.

Entre ellos se incluye un accidente en 2023 en un bosque de Nueva Jersey que mató al piloto y a un fotógrafo a bordo de un helicóptero utilizado por la cadena de Filadelfia WPVI y un accidente en 2022 junto a una autopista interestatal en Charlotte, Carolina del Norte, que mató a un piloto y a un meteorólogo durante un vuelo de entrenamiento para WBTV.

Las víctimas fueron identificadas como la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw. La tercera persona fallecida —cuya identidad no trascendió— se encontraba en tierra al momento del choque.

Eliana Moreno y George Marciniw Facebook George Marciniw

Moreno se graduó de la Universidad Chapman, en California; obtuvo una licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas. Desde 2010 que volaba en helicópteros de noticias y cubría las novedades para los canales de Telemundo 52 y NBC4. Junto a Marciniw, comenzaron a volar frecuentemente para cubrir noticias en 2023. Ambos eran empleados de Angel City Air, una empresa de alquiler de helicópteros que operaba el helicóptero NewsChopper4 de NBC Los Ángeles.