Un helicóptero turístico se estrelló en una zona remota de Kenia: murió el jefe de inteligencia de Ecuador y su esposa

NAIROBI.- Un helicóptero con siete personas a bordo se estrelló el miércoles por la mañana en una zona remota del centro de Kenia. Entre las víctimas se encontraban el jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany, según informó el ministro de Infraestructura y Transporte ecuatoriano.

El accidente ocurrió a las 9.13 cuando el helicóptero volaba desde la Reserva Natural de Loisaba hacia la zona de Ewaso Nyiro, en el condado de Samburu. La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó inicialmente que había seis pasajeros y un piloto a bordo y que se había puesto en marcha una investigación para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con la prensa local, la aeronave se estrelló en una zona escarpada en las estribaciones del monte Ololokwe, un popular destino turístico del país. El helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, pertenecía a la empresa local Lady Lori Helicopters y transportaba a huéspedes de la compañía de viajes &Beyond. Según un comunicado de Lady Lori, se trataba de un vuelo chárter.

Sensi-Contugi estaba al frente del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador y era cercano al presidente Daniel Noboa, en momentos en que el país atraviesa una grave crisis de seguridad.

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, murió junto a su esposa en un accidente de helicóptero en Kenia

“Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres”, lamentó el ministro Roberto Luque en X.

Tras el accidente, Tropic Air Kenya, un operador local de safaris, informó que envió dos helicópteros para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate.

La Cruz Roja de Kenia también participó del operativo. Sus equipos de respuesta de emergencia se sumaron a un dispositivo coordinado entre distintas agencias para acceder al lugar donde se estrelló la aeronave.

Los accidentes de helicóptero son frecuentes en Kenia, que cuenta con una importante industria turística que utiliza aeronaves para trasladar visitantes hacia zonas remotas, como el monte Ololokwe.

En febrero, seis personas murieron en otro accidente de helicóptero ocurrido en una región montañosa del oeste del país.

Con información de AP y AFP

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