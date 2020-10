En España, un hombre fue a retirar a su hija a la guardería y, horas más tarde, se dio cuenta que le habían dado a otra niña. Ahora, la Policía investiga si se trató de un mero error o fue intencional Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

30 de octubre de 2020 • 11:02

Insólito pero real. En España, un hombre fue a retirar a su hija de la guardería y, por error, se llevó a la nena equivocada.

El hombre llevaba dos años sin ver a su hija por cuestiones legales y, ahora, cometió una equivocación que trascendió a la prensa nacional. Por eso, ahora, la policía investiga si efectivamente fue un error o se trató de un secuestro.

"Me llevé a esa niña que no era la mía, y me siento con el deber de pedirle disculpas", sostuvo Juan Manuel, vecino de Calella, en las afueras de Barcelona. Por error, tomó a una niña de tres años de otra familia, pensando que era la suya. El error, según explicó al canal español Telecinco, surgió de una serie de coincidencias. Por ejemplo, ambas se llaman Amelia y guardan algún parecido físico, lo que sumado al uso de mascarillas ayudó a generar confusión.

Tanto la hija del hombre como la niña que retiró se llaman Amelia. Además, guardan cierto parecido físico, lo que, según la explicación del hombre generó confusión Crédito: Getty Images.

Según le explicó el hombre a la prensa, hace dos años no puede ver a su hija. El jueves retiró a Amelia y la llevó al municipio de Tordera para pasar la tarde juntos. Más tarde, logró darse cuenta de que estaba con otra nena que llevaba el mismo nombre que su hija.

Al parecer, la niña también creyó que estaba en compañía de su padre. "Papá, la casa está muy cambiada, ¿eh?", le dijo Amelia. Según contó el hombre, en ese lugar jugaron y tomaron la merienda. El hombre devolvió a la niña a la guardería en cuanto se dio cuenta del error. Ahora, la Policía investiga si el retiro de la menor fue voluntario o una mera equivocación tanto de la guardería como del hombre.