La esposa de Frankie Muñiz reaccionó luego de que el actor borrara su anuncio de divorcio: “Este mundo está tan mal”

Frankie Muniz, la estrella infantil que este año volvió al centro de la escena gracias al estreno de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, recibió el apoyo de su esposa, Paige Price luego de haber sentido la necesidad de borrar un video publicado en sus redes sociales donde, de forma divertida, le contaba a sus seguidores que habían decidido ponerle un punto final al matrimonio. “Este mundo está tan mal”, aseguró.

En el video que Muniz eliminó de su cuenta de Instagram se podía ver a la pareja en el living de su casa junto al pequeño Mauz Mosley. Los tres bailaban muy animados el tema “Check Yes, Juliet”, de We the Kings. Sobre la secuencia, donde los tres se mostraron muy cómplices y divertidos, el actor escribió: “¿Quién dice que no se puede seguir siendo el mejor amigo de la madre de tu hijo?”.

Frankie Muniz junto a su ahora exmujer, Paige Price, y el único hijo del matrimonio Foto Instagram @frankiemuniz4

De inmediato, el actor posteó una foto de la familia con un extenso comunicado, en donde ofreció una actualización sobre su situación sentimental. “Después de un período de separación que decidimos mantener en privado, Paige y yo tomamos la decisión de seguir adelante con el fin de nuestro matrimonio”, arrancó.

“Tras diez maravillosos años juntos, ambos crecimos de una manera que nos hizo comprender que nuestra relación funciona mejor como una profunda amistad y como padres de nuestro hijo. Compartimos un hijo increíble, que sigue siendo el centro de nuestro mundo, y hoy somos padres más felices y más fuertes gracias al amor y al crecimiento que vivimos juntos”.

El actor también le dedicó unas palabras de agradecimiento a su expareja. “Estoy infinitamente agradecido con Paige por todo lo que hizo por mí y por nuestra familia. Puso sus propios sueños en pausa para que yo pudiera perseguir los míos y siempre fue mi mayor apoyo. Ese respeto y esa amistad no van a desaparecer. Estamos entusiasmados por seguir desarrollando Muniz Racing juntos y por criar a nuestro hijo con el mismo trabajo en equipo y el mismo amor que siempre tuvimos”.

Antes de despedirse, expresó: “Cerramos un capítulo con gratitud y abrimos el siguiente con un futuro prometedor, tanto para cada uno de nosotros como, especialmente, para nuestro hijo. Gracias por el cariño y el apoyo. Los dos elegimos no responder preguntas sobre este tema. Les pedimos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

La reacción de Paige Price al video eliminado

Prince aprovechó el mismo posteo de Muniz para apoyar a su ahora ex luego de haber decidido eliminar el video. “Frankie, lamento mucho que hayas sentido la necesidad de borrar un divertido video de nuestra familia porque la gente ha sido tan cruel contigo. Este mundo está tan mal...”, escribió en uno de los comentarios. Luego, hizo referencia a la separación. “Sí, divorciarse es triste. No es que estemos felices por eso. Pero somos dos adultos que sabemos cómo seguir estando en el mismo equipo. No puedo creer que haya gente que cuestione eso”.

El descargo de Price no quedó ahí. En su cuenta de Instagram compartió en su historia una foto del océano en blanco y negro junto a una frase contundente. “Internet es un lugar aterrador. Les deseo a todos un mar más amable”. Una hora después sumó otra reflexión: “Que te malinterpreten no altera la esencia de quién eres. Solo revela las limitaciones del observador”.

Un accidente que marcó su vida

A los años 15 años, Frankie Muniz protagonizó la serie Malcolm in the middle

Fotos familiares y del mundo del automovilismo inundan la cuenta de Instagram de Muniz. El actor comenzó su carrera en televisión a una edad temprana y apareció en comerciales y programas de televisión antes de conseguir su papel icónico en la serie de comedia que tuvo su estreno en el 2000 y que se extendió por seis temporadas. Además de actuar, Muniz trabajó como piloto de automovilismo, músico y productor. Compitió en varias carreras de monoplaza y fue baterista en la banda Kingsfoil.

Dentro del automovilismo estuvo en competencias de la Fórmula BMW y NASCAR, y en 2023 se unió a Rette Jones Racing para competir a tiempo completo en la Serie ARCA Menards.

Frankie Muniz es automovilista (Foto: Instagram/@frankiemuniz4)

En 2012 Frankie sufrió un miniaccidente cerebrovascular que afectó su habla y memoria desde entonces experimentó varios ataques isquémicos transitorios, lo que impactó su salud. En varias ocasiones habló abiertamente sobre este problema y sobre cómo afectó su capacidad para recordar detalles importantes de su vida, lo que significó todo un desafío. Tras una larga pausa en la actuación, Muniz se reintegró al mundo del entretenimiento sin dejar de lado su otra pasión: el automovilismo.