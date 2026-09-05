Un hombre murió este sábado en la provincia de Antalya, en Turquía, tras ignorar las advertencias y tirarse de cabeza a una zona poco profunda del mar. El hombre, identificado como Arif Erman de 39 años, murió debido a la gravedad de sus heridas.

Todo ocurrió el pasado viernes cerca de las 15 (hora local). Erman se encontraba de vacaciones con su familia en un hotel del barrio de Konakli, en la ciudad de Alanya. Era casado y tenía tres hijos, con los que vacacionaba en la zona de la costa mediterránea conocida por sus exclusivos hoteles con vista al mar.

Fue entonces que la familia decidió ir al muelle, donde el hotel tiene diversas reposeras y sombrillas. En el video, donde quedó registrado el accidente de Erman, se ve que el hombre se acercó con una malla roja y contempló el paisaje de un día despejado y agua calma. Luego, asomó su cabeza y miró el mar, tratando de calcular su profundidad.

Erman contempla el mar y, luego, asoma su cabeza para tratar de calcular la profundidad del agua Captura

Medios locales, como Hürriyet, Sözcü y el medio provincial Alanya Turk, reportaron que el hotel tiene varios carteles en la zona que advierten de la poca profundidad del agua en el muelle y avisa a los huéspedes que está prohibido tirarse. Incluso el muelle cuenta con unas cuerdas de protección de baja altura que impiden a los residentes zambullirse directamente en el agua.

Las cámaras de seguridad de la zona documentaron el momento en el que Erman analizaba el salto. A su alrededor, varios turistas se acomodaban en las reposeras. Otros tomaban sol o caminaban por la zona. Tras observar el agua, el hombre retrocedió varios metros y desapareció por unos segundos de la filmación.

Poco después, tomó carrera y apareció en cámara mientras saltaba la red de protección y se tiraba de cabeza al mar con sus brazos extendidos.

Un hombre murió tras tirarse de cabeza al mar en una zona poco profunda en Turquía

Aunque no se vio su caída, sí pudo observarse el poco movimiento que tuvo el agua al momento del impacto, debido a la baja profundidad. Los medios locales reportaron que la zona tenía una profundidad de tan solo 50 centímetros.

Ante lo ocurrido, varios turistas observaron el agua y, al ver la falta de reacción de Erman, se acercaron al borde del muelle. Algunos pidieron ayuda y levantaron los brazos para hacer señas a un socorrista que se encontraba supervisando el área, y que se tiró al agua para intentar rescatarlo.

Erman estaba casado y tenía tres hijos Facebook

Sin embargo, era demasiado tarde. Los medios turcos reportaron que Erman sufrió una fractura de cuello debido al impacto. Aunque fue trasladado a un hospital local y puesto en una unidad de cuidados intensivos, murió en el nosocomio debido a la gravedad de sus heridas.

Erman vivía en el barrio costero de Akçay, en Sapanca, y trabajaba en la fábrica Goodyear, detalló Alanya Turk. Su familia reportó a Sözcü que el hombre será enterrado allí.