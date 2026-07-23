Un imitador de Trump se roba el espectáculo mientras el presidente norteamericano intenta impulsar su agenda en Georgia

MARIETTA, Georgia.– El presidente norteamericano, Donald Trump, reunió el miércoles a sus seguidores en Georgia para impulsar requisitos de votación más estrictos en todo el país, reforzando su mensaje sobre la seguridad electoral, una estrategia que algunos republicanos temen que pueda perjudicarlos en la competitiva contienda por un escaño del Senado de Estados Unidos en ese estado.

No obstante, quien terminó acaparando la atención del evento, al menos en las redes sociales, fue un imitador del presidente cuya identidad aún no fue revelada. En las imágenes se lo ve, al fondo de la transmisión, reproduciendo los gestos característicos del magnate mientras Trump pronunciaba su discurso.

Imitador de Trump en Georgia

Las imágenes muestran al imitador reproduciendo algunas de las expresiones más reconocibles del mandatario, mientras parte del público reaccionaba con risas. Algunos usuarios interpretaron la escena como una parodia directa del estilo de Trump; otros, en cambio, la consideraron una simple broma dentro del clima distendido del acto político.

Las palabras del presidente, pronunciadas en los suburbios de Atlanta, se producen tras meses de cuestionamientos al sistema electoral de Georgia, al que critica desde su derrota en ese estado en las elecciones de 2020. En lo que va del año, el republicano puso en duda el mecanismo de votación georgiano al menos nueve veces durante actos públicos y entrevistas, según una revisión de Reuters.

Las denuncias de fraude de Trump

En un podcast emitido en junio, Trump afirmó falsamente que las elecciones de 2020 en Georgia estuvieron amañadas. Días después, durante un acto telefónico de campaña en apoyo a un candidato republicano a gobernador, sostuvo: “Nuestras elecciones son corruptas”.

El miércoles, Trump afirmó que algunas victorias republicanas en el estado “no van a ser tan fáciles con el fraude y todo lo demás que está ocurriendo”.

También instó a sus seguidores a llamar al líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, para presionarlo a fin de que impulse el proyecto de ley electoral de su gobierno, que establece requisitos de votación más estrictos en todo el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, baila durante su discurso en una escuela secundaria en Marietta, Georgia Robin Rayne - ZUMA Press Wire DPA

El acto en Georgia fue el primer evento de campaña de Trump desde el discurso que pronunció la semana pasada en horario central desde la Casa Blanca, en el que puso en duda la seguridad del sistema electoral de Estados Unidos.

El presidente viajó a Marietta, en una zona políticamente competitiva del estado, tras asistir a una ceremonia en honor a cuatro militares estadounidenses que murieron en recientes ataques iraníes en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para pronunciar un discurso en una escuela secundaria en Marietta, Georgia SAUL LOEB - AFP

Algunos republicanos de Georgia temen que la retórica de Trump pueda resultar contraproducente al desalentar la participación de los votantes en las elecciones legislativas de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso.

“Es menos probable que los seguidores del presidente Trump vayan a votar cuando él pone en duda la validez del proceso electoral“, afirmó Eric Johnson, exlíder republicano del Senado de Georgia y presidente estatal de RightCount, un grupo conservador que defiende los sistemas electorales administrados por los estados.

Agencia Reuters