Un joven resultó herido tras un salto desde un acantilado: el video del accidente en California

Un violento incidente tuvo lugar este lunes en los acantilados de Sunset Cliffs, San Diego, California, cuando un joven de 17 años saltó hacia el mar desde varios metros de altura y se golpeó contra las piedras antes de caer al agua.

Las imágenes del momento fueron capturadas por otras personas que observaban la escena a la distancia. En la grabación pueden escucharse los gritos de los testigos luego de ver el fuerte impacto; incluso, uno de los amigos del adolescente se tiró al agua para tratar de ayudarlo y fue quien logró sacarlo a la superficie.

Otras seis personas también se metieron al agua para prestar ayuda antes de la llegada de los equipos de emergencia. Finalmente, el joven fue rescatado con un sistema técnico y posteriormente trasladado a un hospital. Las autoridades detallaron que se encontraba consciente y respiraba, y que solo sufrió una lesión en la pierna, consignó el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

El momento en que el joven saltó y se golpeó contra la pared de los acantilados

“Diría que tuvo mucha suerte dado que solo se lastimó la pierna”, dijo en diálogo con la señal estadounidense NBC 7 el teniente Charlie Knight, del Departamento de Bomberos de San Diego. “Podría haber quedado paralizado, muerto o incluso haberse golpeado contra el acantilado, perder el conocimiento y ahogarse”, advirtió.

Si bien los adolescentes pasaron la tarde en el lugar, el Código Municipal de San Diego prohíbe saltar o meterse al agua en el Océano Pacífico y la Bahía de la Misión desde puntos naturales o artificiales que se encuentren a más de 1,5 metros sobre el nivel del agua, como era el caso del acantilado en donde ocurrió el incidente.

La portavoz del servicio de rescate de San Diego, Candace Hadley, hizo hincapié en los riesgos de esta práctica. “Queremos que tanto residentes como visitantes disfruten de la costa de San Diego de forma segura. Por eso les pedimos que, por favor, se mantengan alejados de los acantilados, sigan todas las señales de advertencia y nunca salten al agua desde zonas elevadas", recalcó.

La zona de los acantilados en California es una de las más visitadas

A pesar de las restricciones y advertencias vigentes, el tramo cercano a Sunset Cliffs Boulevard es uno de los lugares más populares para quienes disfrutan de saltar de acantilados, incluso arriesgándose a sufrir multas y arrestos.

Los vecinos dicen que esta situación se repite a diario. “Mucha gente salta acá y hay más sitios allá abajo”, dijo un nadador a NBC San Diego y añadió: “Simplemente, no saltamos cuando la policía está aquí para arrestarnos”.

“La gente salta de los acantilados con mucha frecuencia. Los socorristas patrullan la zona, hacemos advertencias, hacemos anuncios por megáfonos, hacemos todo lo posible. Pero, en cuanto nos vamos, se reúnen de nuevo y empiezan a saltar”, dijo Knight.

El accidente ocurrió en el mismo lugar en donde un joven de 15 años falleció tras un salto en 2019. Según un informe citado por los medios estadounidenses, la región registró un promedio de cinco muertes o lesiones por año entre 2005 y 2017.