Un manifestante propalestino provocó una caída en la Vuelta a España a 50 kilómetros de la meta

Un manifestante propalestino irrumpió en la ruta de la Vuelta a España y provocó una caída a 50 kilómetros de la meta, durante la etapa 15 con final en Monforte de Lemos. El corredor más perjudicado fue el español Javier Romo, del equipo Movistar, que terminó en el suelo tras esquivar al manifestante.

El hombre, que portaba una bandera palestina, se precipitó hacia el pelotón en lo que parecía un intento de correr junto a los ciclistas. Sin embargo, resbaló antes de alcanzarlos y quedó tendido en la banquina. En ese momento, un agente de la Guardia Civil corrió para interceptarlo, pero su movimiento terminó afectando la trayectoria de los corredores.

Romo fue quien se llevó la peor parte al caer contra el asfalto, lo que a su vez provocó la caída de Edward Planckaert, del equipo Alpecin, que venía a su lado.

El manifestante fue detenido de inmediato por las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona. Según informaron los organizadores, con este caso ya son diez los arrestos registrados durante la jornada de protestas en torno a la competencia, dirigidas especialmente contra la participación del equipo Israel.

Israel Premier Tech retiró su nombre de los uniformes

Israel Premier Tech le dio a sus ciclistas nuevos uniformes, sin el nombre del equipo, después de haber sido blanco de reiteradas protestas pro-palestinas durante la Vuelta a España.

La decisión se tomó antes de la 14° etapa desarrollada este sábado, en medio de una semana difícil para el equipo. Debió enfrentar protestas antes y durante los días de carrera, así como presión tanto de los organizadores de la carrera como de las autoridades españolas.

En ese marco, el equipo indicó que sus uniformes azules en la carrera ahora solo tienen una gran P y una estrella. “El kit de monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa casual”, afirmó.

Team Israel Premier Tech 's Czech rider Jan Hirt is pictured after the 14th stage of the Vuelta a Espana cycling tour, a 135 km race between Aviles and La Farrapona in Somiedo, on September 6, 2025. Cycling team Israel-Premier Tech removed their name from their kit at the Vuelta a Espana today after pro-Palestine protests aimed at them during the race. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)� MIGUEL RIOPA� - AFP�

La participación de Israel Premier Tech en la carrera española enfrentó protestas esta semana, la más grande de las cuales obligó a los organizadores de la carrera a acortar la llegada del miércoles a la ciudad de Bilbao.

Según consignó la agencia AP, los españoles son, en gran medida, simpatizantes de la causa palestina. El gobierno de España también es muy crítico con la invasión militar de Israel en Gaza, un conflicto con decenas de miles de civiles en represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023.

El equipo advirtió que retirarse de la carrera “sentaría un precedente peligroso”. Solo uno de los ciclistas del equipo en la Vuelta es israelí.