Un muerto en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul

ESTAMBUL (AFP).- En medio de la guerra en Medio Oriente y la tensión en la región, dos policías resultaron heridos este martes frente al consulado de Israel en Estambul, informó la televisión estatal TRT. Según la cadena privada NTV y la agencia de prensa DHA, tres sospechosos fueron “neutralizados”.

“Ningún diplomático israelí se encuentra actualmente en territorio turco”, precisó una fuente cercana al caso. La oficina diplomática lleva un tiempo cerrada y solo había agentes de la Policía custodiando el edificio.

Ataque al consulado israelí en Turquía Captura

Ataque al consulado israelí en Turquía Captura

Los disparos se escucharon a las 12 (hora local) cerca del consulado israelí ubicado en Beşiktaş y duraron aproximadamente 10 minutos, en los que los tiradores abrieron fuego contra la Policía.

#Turkey / #Israel 🇹🇷🇮🇱: Gunmen conducted shooting attack against Israeli consulate in #Istanbul. 2 attackers killed and several Police officers were wounded.



Gunmen seemingly used BP-12 Bullpup shotgun, AR-12 shotgun, possible converted .32 ACP pistol —all obtained domestically. pic.twitter.com/ErqXPro1kH — War Noir (@war_noir) April 7, 2026

Se determinó que los atacantes vestían ropa de camuflaje junto con mochilas y portaban armas de fuego largas. El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, declaró que el ataque fue perpetrado por una organización que “explota la religión”, según publicó NTV.

Periodistas de AFP vieron manchas de sangre en el suelo de un estacionamiento adyacente al consulado. En imágenes difundidas por el canal NTV se ve a agentes disparando cerca de una calle muy transitada y a una persona evacuada en una camilla.

BREAKING: Turkish police neutralised three gunmen outside the Israeli Consulate in Istanbul. Turkish TV says three Istanbul gunmen had long guns, camouflage and backpacks. pic.twitter.com/UZp9Y1cUVs — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 7, 2026

Tras el ataque, se enviaron numerosos equipos al lugar de los hechos y tres sospechosos fueron neutralizados. Se confirmó que uno de ellos murió y los otros dos están heridos.

Un muerto en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul (Yasin AKGUL / AFP) YASIN AKGUL - AFP

Çiftçi también indicó que se las identidades de “los terroristas” y señaló que llegaron a Estambul desde İzmit en dos vehículos. “Uno de los individuos identificados tiene vínculos con una organización que instrumentaliza la religión. Luego hay dos hombres que son hermanos; uno de ellos tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico”, agregó el funcionario turco.

La cadena NTV publicó que los atacantes fueron identificados como miembros del ISIS, una de las ramas del grupo terrorista Estado Islámico (EI). Se trata de la milicia jihadista que hace una década llegó a controlar una importante franja de terreno entre Irak y Siria. Es conocida además por tener “células” en varias partes de la región.

Según el medio Hurriyet, de acuerdo a las primeras evaluaciones de las fuerzas de seguridad, se trató de un “intento de asesinato planificado” hacia los empleados del consulado.

Un muerto en un tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul (Yasin AKGUL / AFP) YASIN AKGUL - AFP

El gobernador de Estambul, Davut Gül, calificó el enfrentamiento como “un acto claramente provocador”. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que se inició una investigación.

Las legaciones diplomáticas israelíes habían sido evacuadas en toda la región por razones de seguridad poco después del ataque del grupo terrorista Hamas en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

En diciembre, un enfrentamiento en la provincia de Yalova, al sur de Estambul, se saldó con nueve muertos, entre ellos tres policías y seis sospechosos fuertemente armados acusados de pertenecer al grupo Estado Islámico (EI). Las autoridades anunciaron poco después la detención de 125 personas sospechosas de estar afiliadas a los yihadistas del EI.