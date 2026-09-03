Un parlamentario conservador de Reino Unido aseguró que de llegar al gobierno “iría a la guerra para defender” a las islas

En un contexto de crecimiento del debate alrededor de la soberanía de las islas Malvinas un parlamentario conservador de Reino Unido aseguró que si su partido llegara al gobierno inglés “iría a la guerra” para defender el territorio.

Se trata de Rupert Lowe, quien fue expulsado del partido derechista Reform UK en 2025 para posteriormente fundar Restore Britian, su organización actual.

“Repetiré lo que ya he declarado. Un gobierno de Restore Britian iría a la guerra para defender las Falkland Islands”, manifestó Lowe, utilizando la terminología que le asigna Reino Unido a las Malvinas.

El mensaje de Lowe Captura

Su mensaje sucede en un marco de repercusión internacional por el mensaje de Donald Trump y en medio de la cadena nacional que anunció Javier Milei para referirse al tema Malvinas.

Al ser consultado por GB News sobre las Malvinas, el mandatario republicano explicó: “Bueno, yo estuve allí cuando tuvieron la primera guerra. Eso fue hace mucho tiempo y lo observé con mucha atención, y ustedes se comportaron muy bien”.

“Las recuperaron con bastante fuerza, pero aún queda mucho camino por recorrer. Es un viaje largo, está muy lejos. Tu país no está yendo bien. No se olviden de que obtiene un gran porcentaje de su petróleo del estrecho de Ormuz, y no estuvieron allí para ayudarme”, agregó.

Rupert Lowe Redes

Las palabras de Trump tuvieron lugar luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Reino Unido con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno no aumentara el gasto en Defensa.

Luego de la declaración del presidente estadounidense, otro parlamentario conservador inglés y referente de Defensa del Partido Conservador, James Cartlidge, se sumó a la polémica y aseguró que las Malvinas “son británicas”.

El artículo del diario The Telegraph sobre las Malvinas

“Son británicas y seguirán siendo británicas”, subrayó Cartlidge y añadió: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado. Siempre estaremos al lado del pueblo de las Falklands y su abrumador deseo de permanecer como británicos”.