Video: difundieron imágenes de Diego Rosen, el acusado de la masacre en México

En medio de la investigación por la masacre de un músico mexicano y su familia, medios locales difundieron un video de Diego Sebastián Rosen, el empresario argentino detenido como presunto autor material e intelectual del crimen.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia de Jonathan Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda Camilo Séptimo. Según las primeras reconstrucciones del caso, la grabación corresponde a los minutos previos al ataque.

Rosen, de 51 años, fue detenido junto con Gerardo “N”, otro hombre investigado por su probable participación. Las autoridades señalaron que el argentino era socio comercial de una de las víctimas y que habría aprovechado ese vínculo de confianza para ingresar al domicilio.

La imagen de los detenidos que difundió la Fiscalía

Qué muestran las imágenes de Diego Rosen

La grabación difundida en las últimas horas dura casi 30 segundos. Allí se observa a Rosen dentro del ascensor, vestido con gorra, anteojos oscuros y una mochila, mientras aguarda llegar al piso correspondiente.

Durante la mayor parte del recorrido, el acusado permanece quieto y mira hacia la puerta. Sin embargo, antes de abandonar el ascensor, gira la cabeza y dirige la mirada fijamente hacia la cámara de videovigilancia, sin emitir expresión.

El homicida al ser registrado por las cámaras de seguridad

El vínculo entre el argentino y el músico

De acuerdo con la información consignada por el diario mexicano El Universal, Rosen mantenía una relación comercial con Meléndez Ochoa. Ambos estaban vinculados a una administradora de rentas vacacionales, mientras que el argentino también era propietario de la empresa turística NOMAD Adventures.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

El funcionario indicó que Rosen y Gerardo “N” fueron localizados y detenidos en menos de 24 horas por medio de un operativo coordinado entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la Justicia”, aseguró García Harfuch.

El músico fue asesinado a los 38 años

La masacre del músico y su familia

El crimen ocurrió el martes en la vivienda de Meléndez Ochoa, ubicada en Atizapán, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Allí fueron asesinados el artista, de 38 años; su esposa, Ana Paula Barragán, embarazada de cuatro meses; la hija de ambos, de tres años; y una empleada doméstica. También mataron al perro de la familia.

El único sobreviviente fue un niño de seis años que se encontraba dentro del domicilio en el momento del ataque.

Según determinaron la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuerpos del músico y su esposa fueron encontrados maniatados, al igual que la mascota. La menor tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la trabajadora doméstica presentaba disparos en la espalda.

Diego Sebastián Rosen, el argentino que mató a una familia en México Gentileza

Las denuncias previas contra Rosen

Luego de la detención, distintas personas denunciaron de manera anónima haber sido víctimas de presuntas estafas por parte de Rosen a través de NOMAD Adventures, una empresa que ofrecía viajes y alojamientos turísticos dentro de México.

Según los testimonios difundidos por Radio Fórmula, algunos clientes habrían pagado por servicios que finalmente no recibieron. Los denunciantes sostuvieron que el empresario argentino se habría quedado con alrededor de 400.000 pesos mexicanos.