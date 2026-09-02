Un parlamentario conservador de Reino Unido le respondió a Milei y aseguró que las Malvinas “seguirán siendo británicas”

El parlamentario inglés James Cartlidge se sumó a la polémica por la soberanía de las islas Malvinas que involucró en los últimos días al presidente Javier Milei y a su par estadounidense Donald Trump, luego de que este último asegurara que su administración podría retirar el apoyo histórico a Reino Unido. El legislador reaccionó a la noticia de la cadena nacional que realizará el presidente argentino este jueves y aseguró que las Malvinas “son británicas”.

El referente de Defensa del Partido Conservador en Reino Unido contestó este miércoles en su cuenta de la red social X a un posteo de otro usuario que se hacía eco del anuncio del mensaje de este jueves de Milei, en el que el primer mandatario anticipó que hablará sobre avances en la negociación por la causa Malvinas.

“Las Falklands (nombre que le asigna el Reino Unido a Malvinas) son británicas y seguirán siendo británicas”, subrayó en este marco Cartlidge y añadió: “Los soldados británicos lucharon y murieron para defender nuestra soberanía y la libertad de los habitantes de las Malvinas. Ese sacrificio nunca será olvidado. Siempre estaremos al lado del pueblo de las Falklands y su abrumador deseo de permanecer como británicos”.

El posteo de James Cartlidge X

“Pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”, había dicho Milei en diálogo con El Observador y en alusión a la afirmación de Trump. Asimismo, y tras la reunión de gabinete de este martes, se decidió que el jueves por la noche el Presidente realice una cadena nacional en donde “brindará mayores detalles a la población sobre este tema”. No trascendieron, hasta el momento, cuáles serían esos detalles.

Cartlidge se sumó así a los comentarios que ya había realizado un vocero del gobierno británico, quien ratificó la soberanía sobre el territorio argentino y aseguró que su postura era “clarísima”.

“Los habitantes de las Malvinas son británicos y tienen derecho a determinar su propio futuro. Expresaron su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar y nuestro compromiso con ellos es inquebrantable”, afirmó el funcionario del primer ministro Andy Burnham en declaraciones consignadas por el medio inglés The Guardian.

Las palabras de Trump tuvieron lugar luego de que la semana pasada el diario británico The Telegraph revelara que Estados Unidos, a través de funcionarios del Pentágono, había amenazado a Reino Unido con cambiar su posicionamiento sobre las Malvinas en caso de que el gobierno no aumentara el gasto en Defensa.

Milei y Trump Benedikt von Loebell

En esta misma línea, este martes el portavoz aseguró que el primer ministro dejó en claro desde su primer día en el cargo —que asumió el pasado 20 de julio— que cumplirá con sus “compromisos internacionales con sus aliados en materia de gasto en defensa” y que “no cambió de opinión al respecto”.

Según el medio británico, el conflicto con Trump se produjo tras supuestas versiones que apuntaban a que John Healey, ministro de Hacienda británico, iba a abandonar el compromiso previo de Reino Unido de destinar el 3% de su PIB al gasto en defensa para 2030, cuando presente su primer presupuesto el 28 de octubre.