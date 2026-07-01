Un peligroso domo de calor amenaza a 160 millones de personas y Nueva York lanza un plan especial

WASHINGTON.– Decenas de millones de estadounidenses sufren una sofocante ola de calor el martes, mientras las ciudades del centro y el este del país se preparaban para altas temperaturas que se prolongarán hasta el fin de semana festivo del 4 de julio, día de la independencia norteamericana.

Más de 60 millones de personas están actualmente bajo alertas por las altas temperaturas, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Sin embargo, un análisis de Reuters basado en datos del NWS elevó la cifra a unos 161,2 millones de personas bajo algún tipo de alerta por calor en Estados Unidos: 119,3 millones bajo advertencia, 19,7 millones bajo vigilancia y 22,2 millones bajo aviso.

La causa es una ola de alta presión cálida y seca, conocida por los meteorólogos como “domo de calor”, que elevará las temperaturas a niveles peligrosos.

Familias se refrescan en una fuente de Center City, en Filadelfia, Pensilvania MATTHEW HATCHER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La entidad advirtió que podrían romperse decenas de récords locales cuando en muchos lugares el termómetro supere los 38°C y la alta humedad eleve el índice de calor hasta los 46°C.

La ola de intenso calor ocurre mientras el país se prepara para celebrar el aniversario 250 de su independencia, y durante la celebración del Mundial de fútbol de la FIFA, junto a Canadá y México.

Alerta en Estados Unidos

El noreste del país será el siguiente en sentir un calor importante durante el feriado del 4 de Julio. Norristown, Pensilvania, a 32 kilómetros de Filadelfia, canceló un desfile programado para el sábado debido al clima.

En Nueva York, la oficina del alcalde Zohran Mamdani anunció un plan “sin precedentes e histórico” para hacer frente al calor, que incluye combis para ofrecer hidratación a los residentes, así como estaciones portátiles de enfriamiento con ventiladores de nebulización y toallas refrescantes.

Personas se refrescan junto a sus perros en el sector habilitado para mascotas de Montrose Beach, en Chicago, Illinois SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Washington, la capital, tenía pronosticadas temperaturas de 38°C desde el jueves hasta el sábado, cuando albergará un espectáculo de fuegos artificiales en el National Mall que, según los organizadores, será el más grande de la historia.

Filadelfia declaró una emergencia de miércoles a sábado debido al calor, e informó que 50 centros de enfriamiento operarán con horario extendido. La ciudad señaló que los visitantes encontrarán carpas con rociadores de agua, estaciones para rellenar botellas y puestos médicos en el festival gratuito para aficionados del Mundial en East Fairmount Park.

Chicago, la tercera ciudad más grande del país, anunció la apertura de centros de enfriamiento, y enviará empleados municipales a realizar controles de bienestar a poblaciones vulnerables. El Museo de Historia de la ciudad ofreció entrada gratuita a los residentes del estado que buscaban un espacio fresco el martes.

Familias se refrescan en una fuente de Center City, el 30 de junio de 2026, en Filadelfia, Pensilvania MATTHEW HATCHER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Servicio Meteorológico indicó que la temperatura del aire en Detroit sobrepasaba con creces los 32,2C° y que incluso podría llegar a 37,7C° en algún momento hasta el jueves. La ciudad informó que una docena de centros recreativos estaban abiertos, algunos hasta las 23 horas, para que la gente pudiera refrescarse.

Grandes zonas de Michigan, así como, Ohio, Indiana, Kentucky y gran parte de Iowa, estaban bajo una advertencia de calor extremo.

En algunos lugares de Illinois, las rutas se deformaron por el calor. Cuando la superficie no tiene espacio para expandirse con el calor, puede levantarse y agrietarse.

Advertencias a la población

Las agencias de salud instan a los ciudadanos a estar atentos a signos de enfermedades relacionadas con el calor, que van desde calambres y agotamiento hasta golpes de calor potencialmente mortales.

En Milwaukee, más de 100 bomberos pasaron horas controlando un incendio en una escuela bajo el calor extremo. El jefe de bomberos Aaron Lipski explicó que los equipos se iban turnando y se quitaban sus gruesos chaquetones mientras se rehidrataban.

Personas se refrescan en la playa de Coney Island, en el distrito de Brooklyn, en Nueva York SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las temperaturas mínimas nocturnas estuvieron entre 21 y 26,7 °C en muchos lugares, lo que no le da al cuerpo la oportunidad de enfriarse de manera natural, señaló la doctora Kisha Davis, funcionaria de salud del condado de Montgomery, Maryland.

“El estrés por calor se irá acumulando día tras día”, afirmó Davis, quien añadió que el alcohol y los refrescos, que son bebidas populares en los días festivos, deshidratan.

Las muertes de chicos por quedar atrapados en autos sobrecalentados son otra preocupación: se han registrado nueve fallecimientos de este tipo en lo que va de año en Estados Unidos, frente a un promedio anual de 37, según el National Safety Council.

Turistas y guardaparques desafían el aumento de las temperaturas mientras recorren el parque que rodea el Independence Hall en Filadelfia, Pensilvania MATTHEW HATCHER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Las mascotas también están en riesgo. Las autoridades recomiendan que los perros permanezcan en interiores salvo para sus necesidades. Además advirtió a los propietarios estar atentos al asfalto caliente, que puede quemarles las patas.

En Jackson, Mississippi, donde el índice de calor por la tarde superó los 37,7 °C, enormes ventiladores intentaban mantener frescos a unos 100 perros en un antiguo almacén de colchones que funciona como refugio de Community Animal Rescue and Adoption.

Personas se refrescan junto a sus perros en el sector habilitado para mascotas de Montrose Beach, en Chicago, Illinois SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es terrible… Tratamos de mantener a todos hidratados allá atrás. Perros y personas”, manifestó la encargada de las perreras, Raquel Burney.

En cuanto a los partidos del Mundial, varios partidos de la fase de eliminación directa se disputarán bajo un calor agobiante.

En Miami, por ejemdevolplo, dónde la selección argentina jugará su próximo partido el viernes, se esperaba para el miércoles un máximo de 32,7°C.

Agencias AP y AFP