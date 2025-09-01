Un poderoso terremoto en Afganistán, en la frontera con Pakistán, deja al menos 600 muertos y 1500 heridos

Un poderoso terremoto de magnitud 6.0 en la escala de Richter en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, dejó un saldo de 600 personas muertas y otras 1500 heridas. El sismo ocurrió en la noche del domingo y, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés), tuvo su epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, con una profundidad de ocho kilómetros. Las autoridades afganas informaron que varias aldeas quedaron sepultadas y que el balance de víctimas es preliminar.

El temblor ocurrió a las 23.47 (hora local) y fue seguido por dos réplicas de magnitud 5,2 y 4,7. Los movimientos generaron pánico en la población y complicaron las tareas de rescate en las aldeas más remotas, donde los equipos enfrentan dificultades de acceso por la geografía montañosa.

Las autoridades informaron que hubo varias aldeas que sufrieron severos daños materiales.

Jalalabad, población más cercana del punto en el que tuvo lugar el epicentro del terremoto, es una ciudad comercial con mucho movimiento debido a su proximidad con el vecino Pakistán y a un importante cruce fronterizo entre los países. Se trata de una urbe que tiene una población de aproximadamente 300.000 personas según el municipio, pero en la cual se cree que, contando su área metropolitana, es mucho más grande.

La Autoridad de Preparación para Desastres Naturales de la provincia de Kunar, citada por la cadena Tolo News, confirmó que los distritos más afectados son Nurgal, Sawkay, Watapur, Manogi y Chapa Dara. En la provincia vecina de Nangarhar, el portavoz de los servicios de salud, Ajmal Darwaish, reportó nueve muertos y 25 heridos, mientras que en Lagmán se contabilizan decenas de damnificados.

#Kunar:

A powerful #earthquake struck late last night in various areas of Nurgal district, Kunar province, causing both human casualties and significant financial losses to local communities.

In the immediate aftermath, officials from the #ARCS, along with medical teams, rushed… pic.twitter.com/dolNY2N6dp — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) September 1, 2025

El Gobierno talibán indicó que se desplegaron brigadas de emergencia desde distintas provincias para asistir a los afectados. Zabihullah Mujahid, portavoz del Ejecutivo, aseguró que las autoridades destinarán todos los recursos disponibles para atender la situación y enviar ayuda humanitaria a las zonas golpeadas por el desastre.

La información difundida por los organismos locales y las cadenas de televisión subraya que los reportes actuales corresponden a un balance preliminar. Tanto las autoridades de Kunar como las de Nangarhar advirtieron que el número de muertos y heridos podría variar a medida que se actualicen los relevamientos en los distritos afectados.

En Pakistán también se registraron fuertes temblores y sacudidas en la capital, Islamabad, y en ciudades como Chakwal, Taxila, Wah Cantt, Lahore, Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas. Sin embargo, hasta el momento no se confirmaron víctimas ni daños materiales, de acuerdo con la cadena Geo TV.

En el pasado, un terremoto de magnitud 6,3 había golpeado Afganistán el 7 de octubre de 2023, seguido de fuertes réplicas. En esa ocasión, el gobierno talibán estimó que al menos 4.000 personas había fallecido. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas dio un número de muertos mucho menor, de aproximadamente 1.500.

Con información de AFP, AP y Reuters.