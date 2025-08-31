El look de Alexia en el GP de Países Bajos: la “princesa rebelde” dio otra vez que hablar con su short brillante y botas altas

La princesa Alexia volvió a ser tendencia en las redes sociales tras ser vista en el Gran Premio de Países Bajos con un atuendo por fuera del protocolo real que dio que hablar. Famosa por ir en contra de algunas normas propias de la corona neerlandesa, la joven fue con paso firme junto a sus padres, Máxima Zorreguieta y Guillermo de Orange-Nassau, y resaltó de entre sus dos hermanas, la heredera al trono Amalia y la más pequeña, Ariane.

“La princesa rebelde”, como la describen en la prensa europea, siempre destacó por su simpatía sin igual, el carisma con la gente y el buen sentido para vestir, lo que en ciertos casos la llevó a ser comparada en su parecido con su madre. Eso ya quedó plasmado en otros eventos públicos, donde los reyes neerlandeses asistieron con sus hijas y Alexia se llevó todas las miradas.

La familia real holandesa en el GP de los Países Bajos (Fuente: Instagram/@patrickvkatwijk)

En esta ocasión -y al igual que en el 2024-, volvió a ser tendencia entre la prensa rosa de la realeza en Europa. La elección de su conjunto y las poses frente a cámara la distinguieron como una digna Zorreguieta.

Las tres princesas de los Países Bajos (de izquierda a derecha): Ariane, Alexia y Amalia (Fuente: ANP)

Al ingresar al Circuito Zandvoort, con el propósito de alentar junto a su familia al piloto Max Verstappen, Alexia escogió una blusa marrón con escote en V, un short de seda estampado y un blazer en un tono cobre claro. Además, incluyó un par de botas bucaneras que hicieron juego con la remera. Como accesorios usó un mini bolso y un par de lentes de sol que coincidieron a la perfección con el resto de las prendas.

El look de la familia real holandesa para ver la F1

De igual modo que sus hermanas, llevó el pelo suelto y no priorizó un peinado en particular. Algo que también optó Zorreguieta, ya que en esta oportunidad, al tratarse de un encuentro deportivo, ameritaba la flexibilidad.

Amalia junto a su hermana, Alexia, de camino al GP de los Países Bajos (Fuente: Instagram/@patrickvkatwijk)

Al poco tiempo de hacerse públicas las fotos y los videos donde se conoció el look de Alexia, los usuarios de las redes sociales no tardaron en manifestarse al respecto. Algunos de los que más destacaron, fueron: “Hermosa”; “Siempre fashion”; “Muy cool” y “Alexia luce a la moda”.

Está claro que Alexia fue influenciada por su madre en cuento al gusto por la moda. Máxima Zorreguieta es considerada una de las monarcas que marca tendencia en el Viejo continente, en particular con su estilo circular, donde a diario se muestra con conjuntos repetidos para llevar un mensaje en favor de la ecología.

Alexia mientras mira la carrera en el Circuito Zandvoort (Fuente: ANP)

La princesa de 20 años vive en Londres, donde se mudó el año pasado para estudiar licenciatura en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la Facultad de Ingeniería de la University College London (UCL). Sin embargo, en noviembre la casa real informó que hizo un cambio de carrera a Ingeniería Civil, dentro de la misma institución.

La consecuencia de que Alexia quiera seguir sus propios pasos por fuera de la corona le vale el constante peso de la mirada de la prensa. Lo vivió en carne propia cuando no se decidía por un estudio tras la secundaria y de tanto en tanto recae alguna comparación con sus hermanas. Incluso, durante su época universitaria fue vista en un festejo con sus compañeros con un atuendo revelador. Ante los medios neerlandeses reconoció que llevar una vida “normal” era difícil siendo ella.

Algunas de las reacciones al look de Alexia (Fuente: Instagram/@theprincessesroyals)

En la actualidad reparte su tiempo entre la familia en los Países Bajos y sus relaciones privadas y estudiantiles en Inglaterra, donde puede permanecer casi en el anonimato y continuar con el objetivo de convertirse en la próxima ingeniera de la casa Orange-Nassau.