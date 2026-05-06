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Peru Week: cuáles son los restaurantes peruanos de Buenos Aires con menús desde $20.000

Hasta el 10 de mayo, hay platos típicos, cocina nikkei y opciones vegetarianas en locales de la Ciudad; hay propuestas individuales y alternativas para compartir con ceviche, causa, lomo saltado y pisco sour

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Variedades de causa, un plato típico de Perú
Variedades de causa, un plato típico de PerúGentileza

Peru Week Argentina 2026 combina promociones turísticas para viajar a Perú con una agenda gastronómica en restaurantes peruanos de Buenos Aires. La campaña, organizada por PromPerú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), está disponible hasta el 10 de mayo y permite acceder a menús especiales con valores que parten desde $20.000.

La propuesta funciona como una puerta de entrada a la cocina peruana: hay opciones con ceviche, causa limeña, papa a la huancaína, lomo saltado, ají de gallina, torta tres leches, suspiro limeño y pisco sour, además de alternativas vegetarianas y menús para compartir entre dos personas.

Cebiche de lenguado, una receta clásica de la cocina peruana
Cebiche de lenguado, una receta clásica de la cocina peruanaGentileza

Restaurantes de Peru Week en Buenos Aires: precios y menús

Rojas Cervecería: menú desde $20.000

  • Entrada: papa a la huancaína o causa limeña.
  • Principal: lomo salteado de pollo o tallarines salteados de pollo.
  • ¿Dónde? Avenida Corrientes 3327, CABA.
  • Instagram: @cerveceriarojas

Barra Chalaca: menú para dos personas desde $70.000

Cebiche de Barra Chalaca
Cebiche de Barra ChalacaBarra Chalaca
  • Entradas: empanadas chalacas y cebiche Chalaquito.
  • Principal: chijaukay marino.
  • Postre: suspiro limeño.
  • Bebida: dos chichas moradas o dos latas de cerveza de 473 cc.
  • ¿Dónde? Montañeses 2599, Arévalo 1392 y Bulnes 2579, CABA.
  • Instagram: @barrachalacaarg

Mochica: menú con pisco sour desde $30.000

  • Aperitivo: pisco sour.
  • Entrada: ceviche clásico, causa limeña de pollo o choritos a la chalaca.
  • Principal: ají de langostinos, tallarín huancaínero con lomo saltado o salmón a la plancha con ensalada andina.
  • Postre: suspiro limeño o tres leches.
  • ¿Dónde? Agüero 526, CABA.
  • Instagram: @mochica_cocina_peruana

Akisito Nomás: dos opciones desde $33.000

Akisito Nomás, en Villa Crespo, participa con dos menús especiales. El primero cuesta $33.000.

  • Entrada: causita de pollo.
  • Principal: lomo saltado.
  • Postre: suspiro limeño.
  • Bebida: copa de vino.

La segunda opción tiene un valor de $35.000.

  • Entrada: cevichito Sol Naciente.
  • Principal: tallarines verdes con churrasco.
  • Postre: torta tres leches.
  • Bebida: pisco sour.
  • ¿Dónde? Juan Ramírez de Velasco 885, Villa Crespo.
  • Instagram: @akisitonomasvc

Osaka: menú nikkei desde $55.000

Osaka Colegiales
Osaka ColegialesCarolina Scoccimarro
  • Cóctel de bienvenida: pisco sour 1615.
  • Nikkei bar: opción clásica con pesca del día, camote glaseado, maíz chulpi y leche de tigre, u opción nikkei con langostino furai, palta, pescado blanco, salsa acevichada y furikake Ozk.
  • Peruvian izakaya: shiromi brasa (pescado blanco marinado en soja con salsa de ajo crocante, almendras y ajíes peruanos) u Osk Wok (arroz salteado al wok con vegetales y proteína a elección).
  • Cierre: sorbete de estación o café.
  • ¿Dónde? Juana Manso 1164 y Concepción Arenal 2913, CABA.
  • Instagram: @osakabsas

Muelle 33: menú completo desde $33.000

  • Aperitivo: pisco sour.
  • Entrada: ceviche, mini cevichito de lenguado, causa limeña de pollo o causa limeña de atún.
  • Principal: lomo salteado de carne, tallarines verdes con churrasquito, ají de gallina o filet de lenguado con guarnición.
  • Postre: torta tres leches.
  • ¿Dónde? Dorrego 1098, CABA.
  • Instagram: @muelle33_

Dora: entrada, principal, bebida y postre desde $35.000

  • Entrada: anticuchos de carne o pollo, causa limeña o papa a la huancaína.
  • Principal: ceviche, lomo salteado o ají de gallina.
  • Bebida: copa de vino tinto o blanco, gaseosa o agua con o sin gas.
  • Postre: suspiro limeño, torta tres leches o café.
  • ¿Dónde? El Salvador 5100, CABA.
  • Instagram: @dora.rest

La Catedral del Pisco: menú desde $35.000

  • Entrada: leche de tigre o anticucho.
  • Principal: lomo salteado o ají de gallina.
  • Bebida: copa de vino.
  • Postre: mousse de chirimoya.
  • ¿Dónde? Avenida Corrientes 3126, CABA.
  • Instagram: @lacatedraldelpisco

Primavera Trujillana: menú desde $39.900

  • Entrada: causa acevichada.
  • Principal: risotto de quinoa con pescado anticuchero.
  • Postre: chocoluma.
  • ¿Dónde? Franklin D. Roosevelt 1695, CABA.
  • Instagram: @primavera_trujillana2

Tanta: menú para dos personas desde $80.000

Tanta - Dia del Ceviche
Tanta - Dia del CevicheTanta
  • Incluye: cebiche clásico, causa de atún, aeropuerto de quinoa y suspiro limeño.
  • Bebidas: dos opciones a elección entre limonada clásica, limonada de menta y jengibre, agua con o sin gas, o porrón de cerveza.
  • ¿Dónde? Esmeralda 938, CABA.
  • Instagram: @tanta_argentina

Quechua: menú desde $49.000

  • Entrada: causa Miraflores, rellena de langostinos, palta, tomate, salsa golf y mayonesa, coronada con langostinos crocantes.
  • Principal: solomillo de lomo al grill con papas panadera, verduras en bastón y salsa de pimienta.
  • Postre: tres leches con salsa de frutos rojos y maracuyá, coronado con merengue italiano.
  • ¿Dónde? Carlos Gardel 3163, CABA.
  • Instagram: @quechua_bsas

Guille Veggie: menú vegetariano para dos personas desde $55.000

  • Entrada: causa de hongos acevichados, papas a la huancaína o anticucho de gírgolas.
  • Principal: ceviche de hongos portobello, lomo saltado de seitán o soja, o arroz chaufa no-pollo.
  • Bebida: jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino.
  • ¿Dónde? Humahuaca 4101, CABA.
  • Instagram: @guilleveggie

Mamaguille’s: menú desde $65.000

  • Entrada: causa limeña, papas a la huancaína o langostinos salteados al wok.
  • Principal: ceviche de lenguado, lomo saltado criollo o arroz chaufa.
  • Bebida: jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino.
  • ¿Dónde? Francisco Acuña de Figueroa 888, CABA.
  • Instagram: @mamaguilles

La Mar: menú para dos personas desde $95.000

  • Entrada: cebiche clásico.
  • Principal: pescado al ajillo con papas crocantes, salsa huancaína y ocopa.
  • Bebida: dos porrones de cerveza y dos aguas sin gas.
  • ¿Dónde? Arévalo 2024, CABA.
  • Instagram: @lamarbsas

Peru Week 2026: fechas y cómo acceder a las promociones

La campaña se realiza del 21 de abril al 10 de mayo. Las promociones gastronómicas forman parte de una acción más amplia que también incluye vuelos y paquetes turísticos para viajar a Perú. Según el sitio oficial de Peru Week, las condiciones comerciales de cada oferta corresponden a las agencias, aerolíneas y restaurantes participantes. (peruweek.com.ar)

Además, esta edición coincide con la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor. En el stand peruano se brinda información sobre la campaña y también hay activaciones vinculadas a la cultura y la gastronomía del país.

Qué conviene saber antes de ir

  • Vigencia: hasta el 10 de mayo.
  • Valores: desde $20.000 por persona y desde $55.000 para propuestas para dos personas.
  • Dónde consultar: las promociones están disponibles en el sitio oficial de Peru Week. https://www.peruweek.com.ar
  • Recomendación: revisar disponibilidad, condiciones y modalidad de reserva con cada restaurante antes de asistir.
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