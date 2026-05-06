Peru Week: cuáles son los restaurantes peruanos de Buenos Aires con menús desde $20.000

Hasta el 10 de mayo, hay platos típicos, cocina nikkei y opciones vegetarianas en locales de la Ciudad; hay propuestas individuales y alternativas para compartir con ceviche, causa, lomo saltado y pisco sour
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Peru Week Argentina 2026 combina promociones turísticas para viajar a Perú con una agenda gastronómica en restaurantes peruanos de Buenos Aires. La campaña, organizada por PromPerú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), está disponible hasta el 10 de mayo y permite acceder a menús especiales con valores que parten desde $20.000.
La propuesta funciona como una puerta de entrada a la cocina peruana: hay opciones con ceviche, causa limeña, papa a la huancaína, lomo saltado, ají de gallina, torta tres leches, suspiro limeño y pisco sour, además de alternativas vegetarianas y menús para compartir entre dos personas.
Restaurantes de Peru Week en Buenos Aires: precios y menús
Rojas Cervecería: menú desde $20.000
- Entrada: papa a la huancaína o causa limeña.
- Principal: lomo salteado de pollo o tallarines salteados de pollo.
- ¿Dónde? Avenida Corrientes 3327, CABA.
- Instagram: @cerveceriarojas
Barra Chalaca: menú para dos personas desde $70.000
- Entradas: empanadas chalacas y cebiche Chalaquito.
- Principal: chijaukay marino.
- Postre: suspiro limeño.
- Bebida: dos chichas moradas o dos latas de cerveza de 473 cc.
- ¿Dónde? Montañeses 2599, Arévalo 1392 y Bulnes 2579, CABA.
- Instagram: @barrachalacaarg
Mochica: menú con pisco sour desde $30.000
- Aperitivo: pisco sour.
- Entrada: ceviche clásico, causa limeña de pollo o choritos a la chalaca.
- Principal: ají de langostinos, tallarín huancaínero con lomo saltado o salmón a la plancha con ensalada andina.
- Postre: suspiro limeño o tres leches.
- ¿Dónde? Agüero 526, CABA.
- Instagram: @mochica_cocina_peruana
Akisito Nomás: dos opciones desde $33.000
Akisito Nomás, en Villa Crespo, participa con dos menús especiales. El primero cuesta $33.000.
- Entrada: causita de pollo.
- Principal: lomo saltado.
- Postre: suspiro limeño.
- Bebida: copa de vino.
La segunda opción tiene un valor de $35.000.
- Entrada: cevichito Sol Naciente.
- Principal: tallarines verdes con churrasco.
- Postre: torta tres leches.
- Bebida: pisco sour.
- ¿Dónde? Juan Ramírez de Velasco 885, Villa Crespo.
- Instagram: @akisitonomasvc
Osaka: menú nikkei desde $55.000
- Cóctel de bienvenida: pisco sour 1615.
- Nikkei bar: opción clásica con pesca del día, camote glaseado, maíz chulpi y leche de tigre, u opción nikkei con langostino furai, palta, pescado blanco, salsa acevichada y furikake Ozk.
- Peruvian izakaya: shiromi brasa (pescado blanco marinado en soja con salsa de ajo crocante, almendras y ajíes peruanos) u Osk Wok (arroz salteado al wok con vegetales y proteína a elección).
- Cierre: sorbete de estación o café.
- ¿Dónde? Juana Manso 1164 y Concepción Arenal 2913, CABA.
- Instagram: @osakabsas
Muelle 33: menú completo desde $33.000
- Aperitivo: pisco sour.
- Entrada: ceviche, mini cevichito de lenguado, causa limeña de pollo o causa limeña de atún.
- Principal: lomo salteado de carne, tallarines verdes con churrasquito, ají de gallina o filet de lenguado con guarnición.
- Postre: torta tres leches.
- ¿Dónde? Dorrego 1098, CABA.
- Instagram: @muelle33_
Dora: entrada, principal, bebida y postre desde $35.000
- Entrada: anticuchos de carne o pollo, causa limeña o papa a la huancaína.
- Principal: ceviche, lomo salteado o ají de gallina.
- Bebida: copa de vino tinto o blanco, gaseosa o agua con o sin gas.
- Postre: suspiro limeño, torta tres leches o café.
- ¿Dónde? El Salvador 5100, CABA.
- Instagram: @dora.rest
La Catedral del Pisco: menú desde $35.000
- Entrada: leche de tigre o anticucho.
- Principal: lomo salteado o ají de gallina.
- Bebida: copa de vino.
- Postre: mousse de chirimoya.
- ¿Dónde? Avenida Corrientes 3126, CABA.
- Instagram: @lacatedraldelpisco
Primavera Trujillana: menú desde $39.900
- Entrada: causa acevichada.
- Principal: risotto de quinoa con pescado anticuchero.
- Postre: chocoluma.
- ¿Dónde? Franklin D. Roosevelt 1695, CABA.
- Instagram: @primavera_trujillana2
Tanta: menú para dos personas desde $80.000
- Incluye: cebiche clásico, causa de atún, aeropuerto de quinoa y suspiro limeño.
- Bebidas: dos opciones a elección entre limonada clásica, limonada de menta y jengibre, agua con o sin gas, o porrón de cerveza.
- ¿Dónde? Esmeralda 938, CABA.
- Instagram: @tanta_argentina
Quechua: menú desde $49.000
- Entrada: causa Miraflores, rellena de langostinos, palta, tomate, salsa golf y mayonesa, coronada con langostinos crocantes.
- Principal: solomillo de lomo al grill con papas panadera, verduras en bastón y salsa de pimienta.
- Postre: tres leches con salsa de frutos rojos y maracuyá, coronado con merengue italiano.
- ¿Dónde? Carlos Gardel 3163, CABA.
- Instagram: @quechua_bsas
Guille Veggie: menú vegetariano para dos personas desde $55.000
- Entrada: causa de hongos acevichados, papas a la huancaína o anticucho de gírgolas.
- Principal: ceviche de hongos portobello, lomo saltado de seitán o soja, o arroz chaufa no-pollo.
- Bebida: jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino.
- ¿Dónde? Humahuaca 4101, CABA.
- Instagram: @guilleveggie
Mamaguille’s: menú desde $65.000
- Entrada: causa limeña, papas a la huancaína o langostinos salteados al wok.
- Principal: ceviche de lenguado, lomo saltado criollo o arroz chaufa.
- Bebida: jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino.
- ¿Dónde? Francisco Acuña de Figueroa 888, CABA.
- Instagram: @mamaguilles
La Mar: menú para dos personas desde $95.000
- Entrada: cebiche clásico.
- Principal: pescado al ajillo con papas crocantes, salsa huancaína y ocopa.
- Bebida: dos porrones de cerveza y dos aguas sin gas.
- ¿Dónde? Arévalo 2024, CABA.
- Instagram: @lamarbsas
Peru Week 2026: fechas y cómo acceder a las promociones
La campaña se realiza del 21 de abril al 10 de mayo. Las promociones gastronómicas forman parte de una acción más amplia que también incluye vuelos y paquetes turísticos para viajar a Perú. Según el sitio oficial de Peru Week, las condiciones comerciales de cada oferta corresponden a las agencias, aerolíneas y restaurantes participantes. (peruweek.com.ar)
Además, esta edición coincide con la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor. En el stand peruano se brinda información sobre la campaña y también hay activaciones vinculadas a la cultura y la gastronomía del país.
Qué conviene saber antes de ir
- Vigencia: hasta el 10 de mayo.
- Valores: desde $20.000 por persona y desde $55.000 para propuestas para dos personas.
- Dónde consultar: las promociones están disponibles en el sitio oficial de Peru Week. https://www.peruweek.com.ar
- Recomendación: revisar disponibilidad, condiciones y modalidad de reserva con cada restaurante antes de asistir.
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