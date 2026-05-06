Peru Week: cuáles son los restaurantes peruanos de Buenos Aires con menús desde $20.000

Peru Week Argentina 2026 combina promociones turísticas para viajar a Perú con una agenda gastronómica en restaurantes peruanos de Buenos Aires. La campaña, organizada por PromPerú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo), está disponible hasta el 10 de mayo y permite acceder a menús especiales con valores que parten desde $20.000.

La propuesta funciona como una puerta de entrada a la cocina peruana: hay opciones con ceviche, causa limeña, papa a la huancaína, lomo saltado, ají de gallina, torta tres leches, suspiro limeño y pisco sour, además de alternativas vegetarianas y menús para compartir entre dos personas.

Cebiche de lenguado, una receta clásica de la cocina peruana Gentileza

Restaurantes de Peru Week en Buenos Aires: precios y menús

Rojas Cervecería: menú desde $20.000

Entrada: papa a la huancaína o causa limeña.

papa a la huancaína o causa limeña. Principal: lomo salteado de pollo o tallarines salteados de pollo.

lomo salteado de pollo o tallarines salteados de pollo. ¿Dónde? Avenida Corrientes 3327, CABA.

Avenida Corrientes 3327, CABA. Instagram: @cerveceriarojas

Barra Chalaca: menú para dos personas desde $70.000

Cebiche de Barra Chalaca Barra Chalaca

Entradas: empanadas chalacas y cebiche Chalaquito.

empanadas chalacas y cebiche Chalaquito. Principal: chijaukay marino.

chijaukay marino. Postre: suspiro limeño.

suspiro limeño. Bebida: dos chichas moradas o dos latas de cerveza de 473 cc.

dos chichas moradas o dos latas de cerveza de 473 cc. ¿Dónde? Montañeses 2599, Arévalo 1392 y Bulnes 2579, CABA.

Montañeses 2599, Arévalo 1392 y Bulnes 2579, CABA. Instagram: @barrachalacaarg

Mochica: menú con pisco sour desde $30.000

Aperitivo: pisco sour.

pisco sour. Entrada: ceviche clásico, causa limeña de pollo o choritos a la chalaca.

ceviche clásico, causa limeña de pollo o choritos a la chalaca. Principal: ají de langostinos, tallarín huancaínero con lomo saltado o salmón a la plancha con ensalada andina.

ají de langostinos, tallarín huancaínero con lomo saltado o salmón a la plancha con ensalada andina. Postre: suspiro limeño o tres leches.

suspiro limeño o tres leches. ¿Dónde? Agüero 526, CABA.

Agüero 526, CABA. Instagram: @mochica_cocina_peruana

Akisito Nomás: dos opciones desde $33.000

Akisito Nomás, en Villa Crespo, participa con dos menús especiales. El primero cuesta $33.000.

Entrada: causita de pollo.

causita de pollo. Principal: lomo saltado.

lomo saltado. Postre: suspiro limeño.

suspiro limeño. Bebida: copa de vino.

La segunda opción tiene un valor de $35.000.

Entrada: cevichito Sol Naciente.

cevichito Sol Naciente. Principal: tallarines verdes con churrasco.

tallarines verdes con churrasco. Postre: torta tres leches.

torta tres leches. Bebida: pisco sour.

pisco sour. ¿Dónde? Juan Ramírez de Velasco 885, Villa Crespo.

Juan Ramírez de Velasco 885, Villa Crespo. Instagram: @akisitonomasvc

Osaka: menú nikkei desde $55.000

Osaka Colegiales Carolina Scoccimarro

Cóctel de bienvenida: pisco sour 1615.

pisco sour 1615. Nikkei bar: opción clásica con pesca del día, camote glaseado, maíz chulpi y leche de tigre, u opción nikkei con langostino furai, palta, pescado blanco, salsa acevichada y furikake Ozk.

opción clásica con pesca del día, camote glaseado, maíz chulpi y leche de tigre, u opción nikkei con langostino furai, palta, pescado blanco, salsa acevichada y furikake Ozk. Peruvian izakaya: shiromi brasa (pescado blanco marinado en soja con salsa de ajo crocante, almendras y ajíes peruanos) u Osk Wok (arroz salteado al wok con vegetales y proteína a elección).

shiromi brasa (pescado blanco marinado en soja con salsa de ajo crocante, almendras y ajíes peruanos) u Osk Wok (arroz salteado al wok con vegetales y proteína a elección). Cierre: sorbete de estación o café.

sorbete de estación o café. ¿Dónde? Juana Manso 1164 y Concepción Arenal 2913, CABA.

Juana Manso 1164 y Concepción Arenal 2913, CABA. Instagram: @osakabsas

Muelle 33: menú completo desde $33.000

Aperitivo: pisco sour.

pisco sour. Entrada: ceviche, mini cevichito de lenguado, causa limeña de pollo o causa limeña de atún.

ceviche, mini cevichito de lenguado, causa limeña de pollo o causa limeña de atún. Principal: lomo salteado de carne, tallarines verdes con churrasquito, ají de gallina o filet de lenguado con guarnición.

lomo salteado de carne, tallarines verdes con churrasquito, ají de gallina o filet de lenguado con guarnición. Postre: torta tres leches.

torta tres leches. ¿Dónde? Dorrego 1098, CABA.

Dorrego 1098, CABA. Instagram: @muelle33_

Dora: entrada, principal, bebida y postre desde $35.000

Entrada: anticuchos de carne o pollo, causa limeña o papa a la huancaína.

anticuchos de carne o pollo, causa limeña o papa a la huancaína. Principal: ceviche, lomo salteado o ají de gallina.

ceviche, lomo salteado o ají de gallina. Bebida: copa de vino tinto o blanco, gaseosa o agua con o sin gas.

copa de vino tinto o blanco, gaseosa o agua con o sin gas. Postre: suspiro limeño, torta tres leches o café.

suspiro limeño, torta tres leches o café. ¿Dónde? El Salvador 5100, CABA.

El Salvador 5100, CABA. Instagram: @dora.rest

La Catedral del Pisco: menú desde $35.000

Entrada: leche de tigre o anticucho.

leche de tigre o anticucho. Principal: lomo salteado o ají de gallina.

lomo salteado o ají de gallina. Bebida: copa de vino.

copa de vino. Postre: mousse de chirimoya.

mousse de chirimoya. ¿Dónde? Avenida Corrientes 3126, CABA.

Avenida Corrientes 3126, CABA. Instagram: @lacatedraldelpisco

Primavera Trujillana: menú desde $39.900

Entrada: causa acevichada.

causa acevichada. Principal: risotto de quinoa con pescado anticuchero.

risotto de quinoa con pescado anticuchero. Postre: chocoluma.

chocoluma. ¿Dónde? Franklin D. Roosevelt 1695, CABA.

Franklin D. Roosevelt 1695, CABA. Instagram: @primavera_trujillana2

Tanta: menú para dos personas desde $80.000

Tanta - Dia del Ceviche Tanta

Incluye: cebiche clásico, causa de atún, aeropuerto de quinoa y suspiro limeño.

cebiche clásico, causa de atún, aeropuerto de quinoa y suspiro limeño. Bebidas: dos opciones a elección entre limonada clásica, limonada de menta y jengibre, agua con o sin gas, o porrón de cerveza.

dos opciones a elección entre limonada clásica, limonada de menta y jengibre, agua con o sin gas, o porrón de cerveza. ¿Dónde? Esmeralda 938, CABA.

Esmeralda 938, CABA. Instagram: @tanta_argentina

Quechua: menú desde $49.000

Entrada: causa Miraflores, rellena de langostinos, palta, tomate, salsa golf y mayonesa, coronada con langostinos crocantes.

causa Miraflores, rellena de langostinos, palta, tomate, salsa golf y mayonesa, coronada con langostinos crocantes. Principal: solomillo de lomo al grill con papas panadera, verduras en bastón y salsa de pimienta.

solomillo de lomo al grill con papas panadera, verduras en bastón y salsa de pimienta. Postre: tres leches con salsa de frutos rojos y maracuyá, coronado con merengue italiano.

tres leches con salsa de frutos rojos y maracuyá, coronado con merengue italiano. ¿Dónde? Carlos Gardel 3163, CABA.

Carlos Gardel 3163, CABA. Instagram: @quechua_bsas

Guille Veggie: menú vegetariano para dos personas desde $55.000

Entrada: causa de hongos acevichados, papas a la huancaína o anticucho de gírgolas.

causa de hongos acevichados, papas a la huancaína o anticucho de gírgolas. Principal: ceviche de hongos portobello, lomo saltado de seitán o soja, o arroz chaufa no-pollo.

ceviche de hongos portobello, lomo saltado de seitán o soja, o arroz chaufa no-pollo. Bebida: jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino.

jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino. ¿Dónde? Humahuaca 4101, CABA.

Humahuaca 4101, CABA. Instagram: @guilleveggie

Mamaguille’s: menú desde $65.000

Entrada: causa limeña, papas a la huancaína o langostinos salteados al wok.

causa limeña, papas a la huancaína o langostinos salteados al wok. Principal: ceviche de lenguado, lomo saltado criollo o arroz chaufa.

ceviche de lenguado, lomo saltado criollo o arroz chaufa. Bebida: jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino.

jarra de chicha morada, jarra de fruta natural o dos copas de vino. ¿Dónde? Francisco Acuña de Figueroa 888, CABA.

Francisco Acuña de Figueroa 888, CABA. Instagram: @mamaguilles

La Mar: menú para dos personas desde $95.000

Entrada: cebiche clásico.

cebiche clásico. Principal: pescado al ajillo con papas crocantes, salsa huancaína y ocopa.

pescado al ajillo con papas crocantes, salsa huancaína y ocopa. Bebida: dos porrones de cerveza y dos aguas sin gas.

dos porrones de cerveza y dos aguas sin gas. ¿Dónde? Arévalo 2024, CABA.

Arévalo 2024, CABA. Instagram: @lamarbsas

Peru Week 2026: fechas y cómo acceder a las promociones

La campaña se realiza del 21 de abril al 10 de mayo. Las promociones gastronómicas forman parte de una acción más amplia que también incluye vuelos y paquetes turísticos para viajar a Perú. Según el sitio oficial de Peru Week, las condiciones comerciales de cada oferta corresponden a las agencias, aerolíneas y restaurantes participantes. (peruweek.com.ar)

Además, esta edición coincide con la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde Perú es el país invitado de honor. En el stand peruano se brinda información sobre la campaña y también hay activaciones vinculadas a la cultura y la gastronomía del país.

Qué conviene saber antes de ir