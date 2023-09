escuchar

BRISTOL, Inglaterra.- El futuro de la Tierra va a ser catastrófico para los seres humanos: todos los continentes del mundo se fusionarán para formar uno nuevo, llamado Pangea Última, que será tan cálido, tan seco y tendrá condiciones tan extremas que será prácticamente inhabitable. Casi todos los mamíferos del planeta morirán, lo que provocará una nueva extinción masiva de especies. Y los seres humanos podrían seguir el mismo camino.

Según un estudio de la Universidad de Bristol en Inglaterra publicado este lunes en la revista Nature Geoscience, así será la Tierra en 250 millones de años. El artículo es el primer intento de modelizar hasta qué punto el clima podría volverse extremo a partir de esa reorganización geológica.

Los investigadores crearon un modelo informático de Pangea Ultima, un supercontinente que se espera se formó hace 250 millones de años. Descubrieron que la mayor parte de la masa continental puede experimentar temperaturas peligrosamente altas. Crédito: Alex Farnsworth

Los investigadores construyeron una simulación virtual del mundo futuro, similar a los modelos que han proyectado el calentamiento global causado por el hombre durante el próximo siglo, utilizando datos sobre el movimiento de los continentes a través del planeta, así como las fluctuaciones en la composición química de la atmósfera.

Los resultaron fueron alarmantes. Los investigadores descubrieron que la temperatura terrestre aumentará a tal nivel que será imposible resistirla debido a tres factores: un sol más brillante, un cambio en la geografía de los continentes y un aumento del dióxido de carbono.

Por un lado, el Sol se volverá más brillante y emitirá más energía, lo que calentará el planeta. Y por otro, los procesos tectónicos que se producen en la corteza terrestre (y que darán lugar a la formación de ese supercontinente) también conducirían a erupciones volcánicas más frecuentes, que producirían enormes liberaciones de dióxido de carbono a la atmósfera, calentando aún más la Tierra.

Geografía de la Tierra actual y la geografía de la Tierra dentro de 250 millones de años, si todos los continentes convergen en un supercontinente (Pangea Ultima) / Alex Farnsworth

Los autores consideran que, aunque es probable que el cambio climático y el calentamiento global inducidos por el hombre sean una causa de este calor creciente, las investigaciones sugieren que el planeta debería seguir siendo habitable en gran medida hasta que se produzca un cambio sísmico en la masa terrestre en un futuro lejano. Pero cuando esto suceda y se forme el supercontinente, los hallazgos indican que sólo entre el 8% y el 16% de la tierra sería habitable para los mamíferos.

Esto podría provocar un impacto catastrófico para muchos animales (incluidos los humanos), que han sobrevivido históricamente gracias a su capacidad para adaptarse a condiciones climáticas extremas, especialmente a través de adaptaciones como el pelaje y la hibernación en el frío, así como breves períodos de hibernación en climas cálidos.

Temperatura media del mes frío y temperatura media del mes cálido (estudio nature geoscience)

El autor principal del artículo, Alexander Farnsworth, de la Universidad de Bristol, afirmó que la perspectiva de otra extinción que incluya a los humanos es un recordatorio aleccionador de la transitoriedad. “La Tierra tiene un medio ambiente muy cambiante. Los humanos tenemos mucha suerte con lo que tenemos ahora y no deberíamos forzar el clima. Somos la especie dominante, pero la Tierra y su clima deciden cuánto durará”, afirmó. “Lo que venga después no lo sabe nadie. La especie dominante podría ser algo completamente nuevo”.

Según detalló Farnsworth, el nuevo continente sería un entorno “mayoritariamente hostil, desprovisto de fuentes de alimento y agua para los mamíferos”. Y añadió que “habrá temperaturas generalizadas de entre 40 y 50 grados, y temperaturas extremas diarias aún mayores, agravadas por altos niveles de humedad, que en última instancia sellarían nuestro destino. Los humanos -junto con muchas otras especies- morirían debido a su incapacidad de eliminar este calor a través del sudor, enfriando sus cuerpos”.

Extinción masiva

A medida que el sol arroja más energía al planeta, la atmósfera de la Tierra se calentará, provocando que se evapore más agua de los océanos y continentes. El vapor de agua es un potente gas de efecto invernadero y, por lo tanto, atrapará aún más calor. Es posible que dentro de dos mil millones de años se caliente lo suficiente como para hervir los océanos.

En Pangea Ultima, el calor será nuestra parca: los investigadores descubrieron que casi toda Pangea Ultima fácilmente podría calentarse demasiado para que cualquier mamífero sobreviva lo que producirá una extinción masiva.

Vista de una colchoneta en un chiringuito destruido por los incendios en la playa de Glystra, en la costa de Kiotari, en la isla griega de Rodas, el 25 de julio de 2023. (Foto de Angelos Tzortzinis / AFP) ANGELOS TZORTZINIS - AFP

Farnsworth admitió que unos pocos mamíferos podrían sobrevivir a duras penas en refugios en los márgenes de Pangea Ultima. “Se podría sobrevivir en algunas zonas de las periferias norte y sur”, dijo.

Además de los efectos directos del calor, habría graves problemas de suministro de alimentos debido al colapso de la vegetación. El documento señala que la mayoría de las plantas se estresan a temperaturas superiores a 40ºC y se descomponen por completo si se exponen a 60ºC durante periodos prolongados.

Los autores reconocen que su predicción tiene un alto nivel de incertidumbre debido al plazo de tiempo ultralargo, pero esperan que el estudio, que se inició durante el cierre de la pandemia, aporte datos útiles sobre extinciones masivas pasadas y la posible habitabilidad de otros planetas.

