Balotaje en Perú: quiénes son los candidatos a presidente para este domingo 7 de junio

Este domingo 7 de junio Perú elige a su próximo presidente, en una instancia de balotaje. En estas elecciones presidenciales compiten la candidata de derecha Keiko Fujimori y el postulante de izquierda Roberto Sánchez.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es una de las candidatas a presidente ERNESTO BENAVIDES - AFP

Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó en primera vuelta con el 17% de los votos, mientras que Sánchez, de Juntos por el Perú, pasó al balotaje con el 12%. Estos registros se dieron luego de presentarse más de 30 fórmulas presidenciales, por lo que aquellos comicios fueron catalogados como los que acumularon mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

Se trata de la cuarta vez que Fujimori, que es administradora de empresas y tiene 51 años compite por la presidencia de Perú. En esta campaña, la hija de Alberto Fujimori centró su discurso en una estrategia de “mano dura” para enfrentar el delito, que es una de las problemáticas más preocupantes para los ciudadanos.

En tanto para Sánchez, que es legislador y tiene 57 años, es su primera postulación, y busca reunir adhesiones bajo la propuesta de que la inseguridad no puede resolverse sin reformas institucionales.

En términos económicos, Fujimori promete impulsar el crecimiento económico del actual 3% al 6% hacia el final de su mandato y disminuir la pobreza con la creación de empleos.

Sánchez plantea elevar el salario mínimo de 1130 a 1814 soles (de unos 332 dólares a 534), promover el crédito para emprendedores y ampliar la asistencia social.

Hasta el momento las encuestas indican que hay paridad técnica entre ambos candidatos y que en los comicios del domingo existen probabilidades de que se registre un elevado número de indecisos, lo que dejará abierto el resultado final.

Cuál es el contexto político en el que Perú elige presidente

Este período electoral se da después de la destitución de José Jerí. El ahora expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.

Roberto Sánchez compite por la presidencia de Perú

En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios presidentes que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte. De hecho, Perú lleva siete presidentes en 10 años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).

Perú transita un período de crisis marcado por la inseguridad y los casos de corrupción, por lo que la ciudadanía se mantiene escéptica de las promesas de campaña de los candidatos y, de acuerdo a los sondeos, la suma del voto en blanco, nulo e indeciso acumula más del 25%.

El balotaje se llevará a cabo este domingo 7 de junio [e]MARIANA BAZO - XinHua

Cómo votar en el balotaje de Perú 2026 desde la Argentina

El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación, ingresando el número de DNI. El sistema proporcionar información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.

El sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.

Indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.

El sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.

Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Quiénes pueden votar en el balotaje de Perú 2026

Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.

Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.

No es posible votar con pasaporte .

. Las mesas de votación abren de 7 a 17 horas , y el horario se rige por la hora local de cada país.

, y el horario se rige por la hora local de cada país. Pueden votar en el exterior las peruanas y los peruanos que figuren en el padrón electoral , a través de la oficina consular correspondiente.

, a través de la oficina consular correspondiente. Pueden votar los ciudadanos en el exterior, aunque no hayan participado en la primera vuelta del 12 de abril ni en procesos electorales anteriores.

Cuáles son los locales de votación en la Argentina

El Consulado de Perú proporciona la información específica para la Segunda Elección Presidencial, de este domingo 7 de junio, en el horario de 7 a 17 horas.

Estos son los locales de votación disponibles, de acuerdo al domicilio del votante:

Buenos Aires

Colegio Sagrado Corazón de Jesús ( primario y secundario), calle 57, entre 8 y 9, La Plata.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Escuela Nº 01 D.E. 1 - Dirección: Ayacucho 1680​ (CABA);

Escuela Nº 03 - Dirección: Bolivar 1235 (CABA);

Escuela Nº 05 - Dirección: Rodriguez Peña 747 (CABA);

Escuela Nº 08 - Dirección: Talcahuano 680​ (CABA);

Escuela Nº 11 D.E. 1 - Dirección: Cochabamba 2830⁠;(CABA);

Escuela Nº 25 - Dirección: Av. Jujuy 780 (CABA)

Catamarca

Hotel Casino de Catamarca (Esquiú 151, San Fernando del Valle de Catamarca)

Corrientes, Chaco y Misiones

Centro de Matemáticas Aplicada: Calle Santa Fe N° 1527, Corrientes.

Córdoba

Centro Capitalinas (Humberto Primo 670 PB, Distrito Capitalinas, Córdoba)

La Rioja

Hotel Naindo Park (San Nicolás de Bari 475, La Rioja)​

Salta, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero

Consulado Honorario del Perú en Salta: Acevedo N° 295, Salta, Capital.

Santa Fe y Entre Ríos