Duelo nacional y agenda suspendida: unidad política y reproches de la ultraderecha tras la tragedia en España

MADRID.- España se despertó hoy conmovida por el accidente ferroviario en las afueras de Córdoba (Andalucía) que dejó 39 muertos y decenas de heridos, algunos de ellos de gravedad. De izquierda a derecha, todos los partidos políticos españoles suspendieron hoy sus actividades con la intención de centrar la energía en el rescate de las víctimas, la atención de los heridos y su complejo regreso a casa después del siniestro.

El presidente Pedro Sánchez acudió este mediodía al lugar de los hechos, en Adamuz, un pueblo de 4000 habitantes totalmente movilizado por el accidente. “Es un día de dolor para toda España”, dijo el líder socialista antes de decretar tres días de luto. El mandatario remarcó que el Estado “ha actuado como tenía que actuar” y dijo que él, como toda la sociedad española se preguntan, “cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia”.

Al menos 21 personas murieron en el accidente ferroviario ocurrido cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba (sur), cuando un tren descarriló y colisionó con otro convoy que circulaba por la vía contraria -UGC� - @eleanorinthesky (via X)�

Sánchez, vestido con un chaleco amarillo, dijo ante los periodistas que darán con la verdad. “Cuando se conozca la causa (del accidente) la pondremos en conocimiento de los ciudadanos”, aseguró. El mandatorio había sido el primero en comunicar la suspensión total de su agenda cuando anunció anoche la cancelación de una importante reunión que mantendría hoy en La Moncloa con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para coordinar la política exterior española.

Sánchez, además, anunció la cancelación de su viaje al Foro de Davos, que estaba previsto para mañana, y también postergó las reuniones que mantendría con el resto de los partidos políticos durante esta semana. El presidente viajó al lugar del accidente sin el Rey Felipe, que estaba en Atenas, en el funeral de la princesa Irene de Grecia, su tía. El monarca viajará mañana a Adamuz, informaron fuentes de la Casa Real.

Los servicios de emergencia despliegan un operativo en el lugar donde un tren de alta velocidad de Iryo descarriló y fue embestido por otro tren, mientras continúan las labores de rescate en Adamuz, en el sur de España, el 19 de enero de 2026 HANDOUT� - Guardia Civil�

El accidente también golpea al PP porque Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, es uno de los referentes del partido opositor, que acompañó a Sánchez en la conferencia de prensa. Feijóo, líder del partido opositor, escribió en su cuenta de X: “Acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto. Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia”.

La única voz disruptiva se escuchó desde VOX, el partido de la ultraderecha española. Santiago Abascal, líder de la formación y amigo del presidente Javier Milei, atacó anoche a Sánchez por redes sociales cuando todavía las causas del accidente están siendo investigadas. “Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira”, posteó en su cuenta de X.

Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto. — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 19, 2026

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, también hizo referencia al accidente. “Los hospitales de Madrid y los equipos de emergencias están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía”, expresó la referente opositora. Y añadió: “En (la estación de) Atocha se desplegarán equipos de apoyo para acompañar a los familiares”.

Atocha, la principal estación de trenes de España, amaneció hoy entre el shock y el caos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dispuso la suspensión por tiempo indeterminado de toda la línea ferroviaria que une Madrid con Andalucía, que afecta a miles de pasajeros que se mueven entre la capital española y ciudades como Sevilla, Córdoba, Málaga y Cádiz.

Cientos de personas hacían largas filas esta mañana en las oficinas de las empresas Renfe, Iryo y Ouigo en Atocha para reprogramar sus viajes. Por los próximos días sólo se podrá acceder a estas ciudades por ruta o avión, ya que las vías todavía permanecer ocupadas por los trenes siniestrados para tareas de peritaje y, luego, el arreglo de la infraestructura.

Los pasajeros esperan en la estación de tren de Madrid el domingo 18 de enero de 2026, tras el anuncio de la suspensión del servicio debido al accidente ocurrido en Córdoba Carlos Luján� - Europa Press�

El ministro Puente improvisó anoche una conferencia de prensa desde la estación de Atocha en la que había calificado como “tremendamente extraño” el accidente porque -sostuvo- se produjo en una recta y con trenes debidamente revisados. “Es raro, muy raro, es muy difícil de explicar en este momento”. El funcionario aclaró que todos los expertos que consultaron estaban “tremendamente extrañados” por las circunstancias del descarrilamiento.

España atraviesa desde los últimos años un déficit de inversión en la red ferroviaria, una de las más avanzadas del mundo, a pesar de que registró récords de tráfico de trenes. El desembolso del Estado para el mantenimiento de la infraestructura tocó su piso entre 2018 y 2020, creció en los últimos años, pero no logró llegar al presupuesto destinado en 2008 y 2009, cuando más dinero se destinaba, según los datos oficiales publicados hoy por distintos medios de comunicación.

Capturas de un video difundido por la Guardia Civil de España luego del choque entre dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz, Córdoba HANDOUT� - Guardia Civil�

Adif, la empresa pública de gestión ferroviaria, había advertido sobre incidencias en la línea específicamente en la zona donde ocurrió el accidente. De hecho, el PP preguntó al ministro Puentes en el Senado sobre estas advertencias, pero el funcionario aclaró que habían sido oportunamente solucionadas. Se desconoce, sin embargo, si el accidente está relacionado directamente estas averías repotadas en los últimos meses.