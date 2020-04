Una beba de seis meses venció el coronavirus después de ser operada del corazón

Con solo seis meses tuvo que ser aislada y conectada a un respirador artificial Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020 • 18:59

Erin Bates , con apenas seis meses de vida, superó diferentes obstáculos. La beba, que vino al mundo con un problema cardíaco y fue operada del corazón en diciembre, ahora venció con éxito el coronavirus.

Tras pasar una intervención para tratar una patología previa que sufría, los médicos se percataron de que algo no estaba funcionando bien y por eso decidieron realizar las pruebas del Covid-19.

Los padres compartieron su historia para que ninguna persona subestime al coronavirus Crédito: Facebook

Para tristeza de todos, el test dio positivo y Erin fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Alder Hey, en Liverpool.

Allí estuvo durante dos semanas conectada a una máquina de oxígeno, que fue la encargada de respirar por ella. Siempre estuvo rodeada de médicos, los mismos que hace unos días se encargaron de avisarle a la familia la noticia más feliz: la recuperación de Erin.

Todos los que la conocen la definen como una "valiente luchadora" y después de los difíciles momentos que tuvieron que pasar, el papá de Erin mandó un mensaje de conciencia a aquellas personas que están atravesando una situación similar. "Erin ha vencido al virus. La golpeó con algunos altibajos, pero queríamos que la gente supiera que el coronavirus no tiene que ser una sentencia de muerte para personas con enfermedades preexistentes", dijo emocionado.

Los festejos cuando se recuperó del coronavirus

La despidieron con aplausos del Hospital 00:27

Video

Erin estuvo en una habitación de aislamiento y bajo tratamiento durante dos semanas con su mamá Emma. Al recuperarse de coronavirus, Erin recibió una despedida de honor por parte de los médicos, un emotivo gesto que se volvió tendencia en las redes sociales que fue grabado por los propios profesionales de la salud.

"Actualmente seguirá siendo tratada con tratamiento por otras afecciones pero está progresando bien. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos, no podríamos haberlo superado sin ellos. Todos son realmente increíbles y estaremos siempre agradecidos", dijo la madre de Erin. Mientras que su padre fue más allá y alertó: "La gente todavía no se toma en serio el brote y eso me molesta".

A la fecha, en Reino Unido ya hay más de 157.000 casos de personas infectadas por coronavirus, de las cuales 21.092 fallecieron.