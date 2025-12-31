En su misa de fin de año León XIV recordó con dolor al “añorado” Papa Francisco

CIUDAD DEL VATICANO.- En la audiencia general de este miércoles y en su última misa del año, el papa León XIV lamentó algunos “eventos dolorosos” que marcaron el año como la devastación de la guerra y la muerte del “añorado” papa Francisco.

“El año que ha pasado estuvo ciertamente marcado por acontecimientos importantes: algunos alegres, como la peregrinación de tantos fieles con motivo del Año Santo; otros dolorosos, como el fallecimiento del añorado Papa Francisco y las guerras que siguen devastando el planeta”, declaró el Pontífice durante la Audiencia General.

León XIV volvió a recordar al papa argentino cuando se refirió al significado del solemne canto del Te Deum, con el que se agradece a Dios por los beneficios recibidos.

A este respecto, se remitió a las palabras de Francisco que observaba que mientras “la gratitud mundana, la esperanza mundana son aparentes, aplastadas por el yo, por sus intereses, en esta liturgia se respira otra atmósfera diferente: la de la alabanza, del asombro, del agradecimiento”, dijo.

Al finalizar el Te Deum dio gracias “por el don del Jubileo” celebrado este año, e inaugurado por Francisco el 24 de diciembre de 2024, y por todos los que sirvieron a los peregrinos y trabajaron para hacer Roma más acogedora.

Eventos “felices”

Entre los “eventos más felices” de este año eclesial, León XIV destacó la peregrinación de personas de todas partes del mundo al Vaticano con motivo del Año Santo.

“Un gran signo que nos ha acompañado en los meses pasados: el del camino y de la meta. Tantos peregrinos han venido, este año, desde todas las partes del mundo, a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje”, dijo el Papa durante la audiencia.

Esta semana, el Vaticano publicó estadísticas que muestran que 3,2 millones de personas participaron en liturgias vaticanas, audiencias, oraciones del Ángelus y audiencias del Jubileo este año. Las cifras fueron pequeñas en el primer trimestre, dada la larga hospitalización y enfermedad de Francisco, y luego aumentaron considerablemente después que León XIV fuera elegido en mayo.

Al finalizar la celebración, León dio la tradicional bendición en varios idiomas y se dirigió en especial “a los jóvenes llegados de Tierra Santa”, del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Acompañando a un grupo de jóvenes palestinos estaban en la Plaza de San Pedro dos párrocos de Jerusalén Este y Cisjordania.

Los jóvenes, unos treinta en total, provienen de pueblos y aldeas cuyos nombres evocan escenas de sufrimiento: la Ciudad Santa, pero también Ramallah y Jenín.

“Es la primera vez que salen de Cisjordania y hoy están aquí, acompañados por dos párrocos, el franciscano Johnny Jallouf y el padre Elias Tabban, y por André Haddad, un laico que trabaja en el Patriarcado Latino de Jerusalén, para confiar sus esperanzas a León XIV”, explicó a Vatican News el jesuita Massimo Nevola, asistente espiritual de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) en Italia.

