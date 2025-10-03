Una discusión terminó a los golpes entre un histórico conductor y un sindicalista en un streaming de Uruguay

Un violento episodio televisivo en Uruguay se volvió viral y generó un fuerte debate en redes sociales. Durante la emisión en vivo del programa Hacemos lo que Podemos, transmitido por el canal de streaming Undertake Media, el comunicador Humberto De Vargas —conocido en el país vecino por su trayectoria como conductor de televisión y radio— terminó a los golpes con el sindicalista Gustavo Ricci.

Las imágenes, que muestran cómo ambos se levantan de sus asientos e intercambian puñetazos en pleno estudio, se difundieron rápidamente y provocaron una ola de críticas.

El conductor del ciclo, Richard Galeano, habló al día siguiente y dio detalles de lo ocurrido antes y después de que las cámaras dejaran de transmitir. Además, anunció una decisión drástica: De Vargas fue desvinculado del canal.

“Lo que pasó ayer no estuvo bueno. No aportó nada”, señaló Galeano, quien explicó que la discusión comenzó como un intercambio intenso pero tolerable para el formato, hasta que se transformó en un enfrentamiento personal. “Al principio me divirtió, pero hubo un punto de inflexión cuando él le preguntó: ‘¿usted trabaja?, ¿de qué trabaja?’. Me pareció exacerbado. Se notaba un ambiente tenso”.

Un conductor y un sindicalista a los golpes en vivo

Según Galeano, el clima se volvió cada vez más hostil cuando De Vargas insistió en increpar a Ricci con frases despectivas. “Le dijo en reiteradas oportunidades ‘pelotudo’ y le preguntó varias veces de qué trabajaba, lo que calentó el clima. Todo el mundo notó que lo tildó de vago”, explicó.

El momento más explosivo llegó cuando Ricci, visiblemente molesto, lanzó: “Estás haciendo preguntas pelotudas y de cagón”.

De Vargas reaccionó de inmediato y le contestó con una advertencia que quedó registrada: “Guarda conmigo. Soy de barrio: a mí me decís dos veces cagón y te cazo del cogote”.

Fue entonces cuando se levantó de su silla y avanzó para pegarle, mientras Ricci también se incorporaba. El choque quedó captado en el video que se viralizó en redes, donde se ve cómo ambos intercambian golpes hasta que otros integrantes del equipo intentan separarlos. Galeano ordenó cortar la transmisión en vivo y la pelea continuó algunos segundos fuera de cámara.

“Se levantó Mauro (Imbríaco, el productor) para intentar detener a Humberto. Yo corrí a Ricci contra la pared. Ricci decidió irse y yo me quedé solo en el estudio hablando con Humberto”, relató el conductor.

Fuera del aire, De Vargas reconoció su error y se disculpó. “Me pidió disculpas y me dijo que como es de barrio reacciona de esa manera. Me reconoció que fue un bochorno. Por cómo vino y lo que se vio al aire, él provocó lo que pasó”, contó Galeano, que también habló con Ricci para ofrecerle disculpas en nombre del programa.

La dura decisión que tomó Richard Galeano tras el episodio viral entre @HumbertoDeVarg1 y @RicciGustavo pic.twitter.com/ukhTn3Owvg — HACEMOS LO QUE PODEMOS (@HLQP_) October 3, 2025

La dirección de Undertake Media decidió separar inmediatamente a De Vargas. “Le dije que lo mejor, luego de lo que sucedió, es que deje de formar parte del canal. Ese es el límite. Una cosa es el entretenimiento y hasta una puteada, pero la agresión física entre dos personas que trabajan en el mismo medio es el límite”, afirmó Galeano.

El conductor agregó que De Vargas quedó afectado y prefirió alejarse por un tiempo de la exposición mediática. “Me dijo que no había dormido bien y que las últimas horas no la había pasado bien. Lo llamaron de todos lados y me dijo que no va a hablar con nadie”, detalló.

Con información de El País de Uruguay