Una encuesta reveló que la mayoría de los salvadoreños está a favor de que Nayib Bukele busque la reelección presidencial en 2024

SAN SALVADOR.- Casi siete de cada 10 salvadoreños están a favor de que el presidente Nayib Bukele se presente en los comicios presidenciales de febrero 2024 en busca de la reelección, pese a que la Constitución de El Salvador no lo permite, según una encuesta divulgada el martes por un diario local.

El estudio realizado por la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica, en el que entrevistaron a 1500 personas entre el 15 y el 24 de febrero, señala que un 68,3% de los consultados tiene una opinión favorable a la reelección, frente a un 13,1% que se manifestó en contra. El trabajo cuenta con un margen de error del 2,6 % y un nivel de confianza del 95%.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, frente a la Asamblea Legislativa

Bukele anunció en septiembre del año pasado sus intenciones de buscar la reelección inmediata en los comicios del próximo año, a pesar de que varios artículos de la Carta Magna lo prohíbe.

“El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”, está escrito en el Artículo 154 de la Carta Magna.

En tanto, el Artículo 152 prohíbe que sea candidato a la presidencia del país quien haya ejercido esas funciones “por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

Por último, el Artículo 75 detalla que “pierden los derechos de ciudadano los que suscriben actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

El Presidente @nayibbukele ha anunciado esta noche al pueblo salvadoreño su decisión de correr como candidato a la Presidencia próximas elecciones presidenciales de El Salvador. pic.twitter.com/ap6yDT2PJW — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2022

Sin embargo, en 2021 los magistrados del máximo tribunal del país -nombrados por diputados oficialistas luego de que destituyeran a todos los anteriores funcionarios- habilitaron la reelección del polémico y popular gobernante, que inició su mandato a mediados de 2019, gracias a un controversial fallo que fue cuestionado por grupos de derechos humanos, gobiernos regionales, y entidades internacionales.

“Los salvadoreños siguen divididos sobre si la Constitución del país permite o no la reelección inmediata del Presidente de la República”, dijo La Prensa Gráfica, uno de los diarios más importantes de El Salvador.

“Hay ciudadanos, sin embargo, que están convencidos de que la Constitución no permite la reelección inmediata, pero aun así votarían por Nayib Bukele”, agregó.

“El 34,9 % de los salvadoreños opina que la Constitución permite la reelección inmediata, el 24,9% considera que no la permite, mientras que el resto no está seguro o no tiene una opinión al respecto”, detalló el medio.

Bukele informa del traslado de hasta 2000 presos de estas bandas a un nuevo centro penitenciario en Tecoluca

Con su 92% de respaldo, según una reciente encuesta de CID Gallup, Bukele es el mandatario latinoamericano con mayor aprobación. Parte de esa popularidad se debe a que ha logrado reducir drásticamente la violencia e inseguridad que reinaba en el país de la mano de las pandillas gracias a su política de mano dura.

Sin embargo, sus tácticas han sido criticadas por defensores de derechos humanos ya que se aplican bajo un régimen de excepción que lleva ya un año y reduce las libertades civiles.

Recientemente, un nuevo decreto consideró como fraude electoral el impedir la inscripción de una candidatura que se considera que cumple los requisitos de la ley, un delito que impone hasta 15 años de cárcel.

