Una flotilla de ayuda humanitaria para Gaza en la que viajaba Greta Thunberg acusó que un dron impactó en uno de sus barcos

La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria para Gaza y en la cual participa Greta Thunberg, aseguró que uno de sus barcos, donde viajaban activistas, fue impactado por un dron durante la madrugada del martes en Túnez. La embarcación se encontraba en aguas tunecinas y no se reportaron heridos, mientras que el fuego fue extinguido rápidamente.

“La Flotilla Global Sumud (GSF) confirma que uno de los barcos principales, conocido como el ‘Barco Familiar’, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la GSF, fue impactado por un dron en aguas tunecinas. El barco navega bajo bandera portuguesa y los seis pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo. El incendio causó daños en la cubierta principal y el almacenamiento bajo cubierta. Actualmente se está llevando a cabo una investigación y, cuando se disponga de más información, se publicará de inmediato", compartió la organización en Instagram.

Se trata del “Barco Familiar“, el principal de la flotilla. El activista británico Kieran Andrieu informó a través de su cuenta de X que la embarcación en la que viajaba junto con Greta Thunberg y otros organizadores fue alcanzado por un ”presunto ataque de drones" y comunicó que no se reportaron heridos. Además aclaró que todos los tripulantes se encuentran “psicológicamente a salvo”.

Tras el impacto del dron, la flotilla mostró que ciudadanos tunecinos se reunieron en el puerto al cual estaba viajando la embarcación para ”denunciar el ataque".

Según informaron fuentes a LA NACION, por el momento las embarcaciones permanecerán en Túnez para “reagruparse” y esperarán 48 horas a partir de este miércoles para volver a partir. "Habría que ver si esto impacta en los planes y cómo", relataron.

Se esperaba que las embarcaciones de la flotilla partan este miércoles desde el puerto de Sidi Bou Said próximo a la capital tunecina rumbo al enclave palestino con unos 300 voluntarios de hasta 44 países, entre los que se encuentran Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Desde la izquierda argentina se solidarizaron con los tripulantes y con Bruno Gilga, portavoz de la delegación brasileña de Flotilla Global Sumud e integrante del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, de su país. “Tenemos un compañero que está en Túnez en este momento, que forma parte de una de las flotillas más grandes de todas. Por la noche, un dron se acercó y lanzó un explosivo. La tripulación pudo salir, pero no se trata de la primera vez que aparecen drones: durante el transcurso del viaje hubo varios. Es un claro amedrentamiento“, contó el militante Luca Bonfante a LA NACION.

Por su parte, Myriam Bregman y Nicolás Del Caño se solidarizaron con los activistas que se encontraban en la embarcación. En tanto, en otros barcos de la flotilla viajaban los diputados María Celeste Fierro y Juan Carlos Giordano, de la izquierda socialista.

Un drone atacó una de las embarcaciones de la flotilla. El Estado de Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y ataca a centenares de voluntarios valientes que se dirigen a Gaza con ayuda humanitaria. https://t.co/2RU1Dfk5Yd — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) September 8, 2025

La flotilla zarpó el 31 de agosto desde España cargada con suministros humanitarios. “Si los políticos occidentales realmente quieren que la ayuda llegue a Gaza a gran escala, deben apoyar esta misión y obligar a Israel a permitir el paso”, sostuvieron al momento de la partida.

Con información de AFP y DPA.