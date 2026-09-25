Una foto tomada en Argentina ganó el premio internacional a Fotografía Musical del Año

El regreso de Oasis a la Argentina en noviembre de 2025 dejó imágenes que recorrieron el mundo. A casi un año de aquellos multitudinarios conciertos, una fotografía tomada durante la segunda fecha en Buenos Aires recibió un importante reconocimiento internacional.

El autor es el fotógrafo Joshua Halling, quien acompañó y retrató diferentes momentos de la gira que reunió a los hermanos Gallagher. Su imagen fue distinguida en la categoría Music Moment of the Year de los Abbey Road Music Photography Awards.

La fotografía no tiene como protagonistas a Liam ni a Noel Gallagher; por el contrario, Halling decidió dirigir su cámara hacia el público argentino y capturar la intensidad con la que los fanáticos vivieron el concierto.

La foto ganadora del premio (Foto: Instagram @joshuahalling)

En el centro de la imagen se observa a un hombre con una remera de Oasis en pleno pogo, mientras decenas de personas saltan, se abrazan y levantan los brazos a su alrededor. El movimiento deliberado de la toma permite que el protagonista quede destacado en el medio entre una multitud que parece girar a su alrededor.

La historia detrás de la foto de Oasis que fue premiada

Meses antes de conocer el resultado, Halling había contado en sus redes sociales cómo consiguió la fotografía y reveló que esperó alrededor de diez minutos en el mismo lugar hasta encontrar el instante que buscaba.

“Siempre es un honor ser reconocido por capturar una determinada gira o un momento en el tiempo, pero tener una foto como esta nominada a un premio de @abbeyroadmpa realmente resume el caos puro, la unidad, la energía y la alegría que el último año trajo a tantas personas alrededor del mundo en un solo cuadro”, expresó.

Luego explicó cómo fue el proceso detrás de la toma: “Pasé unos buenos 10 minutos ubicado en el mismo lugar esperando que esta imagen apareciera en el encuadre durante la segunda fecha de Oasis en Argentina y valió totalmente la pena la espera”.

Así recibía Joshua Halling su premio por la foto del show de Oasis en Argentina

En ese momento, el fotógrafo había invitado a sus seguidores a votar por su trabajo en el certamen. Finalmente, la espera tuvo recompensa y la fotografía tomada entre el público argentino se quedó con el premio Music Moment of the Year.

Tras recibir la distinción, Halling volvió a expresarse en sus redes sociales y reconoció que subir al escenario significó otro desafío personal. “Sinceramente, me aterra hablar en público, así que me trabé muchísimo durante todo esto, pero aun así logré decir que gané un premio de @abbeyroadmpa”, escribió.

Además, destacó quién fue la encargada de entregarle el reconocimiento: “Qué honor haber recibido este premio de @jillfurmanovsky y estar en una sala con tantos amigos y personas que quiero, admiro y respeto como fotógrafos y creativos. Significa muchísimo para mí. Gracias”.