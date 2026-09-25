Pedro Sánchez fue a Harvard a hablar de IA, pero enfrentó incómodas preguntas sobre corrupción, Ceuta y Venezuela

MADRID.– En el marco de su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, el presidente de España, Pedro Sánchez, participó de una conferencia en la Universidad de Harvard que derivó en inesperadas preguntas de los estudiantes sobre las polémicas que lo rodean en su país.

El líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tenía previsto hablar sobre los peligros de la inteligencia artificial y la necesidad de regularla, en una charla titulada “La tecnooligarquía amenaza la democracia”, pero terminó confrontado con consultas sobre los casos de corrupción que rodean a su gobierno y a su familia, la crisis migratoria de Ceuta, el vínculo con el vecino Marruecos y su postura frente al régimen de Venezuela.

Hoy nos enfrentamos a nuevas oligarquías.



Controlan la IA y los espacios digitales que dan forma a nuestros miedos y esperanzas.



Los algoritmos que están detrás de estas tecnologías no han sido construidos para servirnos, sino para esclavizarnos. pic.twitter.com/sv3gcP15rg — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 25, 2026

El giro llegó en el turno de preguntas, cuando un alumno que se presentó como Peter le pidió, en inglés y con acento norteamericano, explicaciones por la corrupción que afecta a su partido y por las causas judiciales que involucran a su esposa y a su hermano.

En respuesta, Sánchez reivindicó su gestión y afirmó estar “orgulloso de decir que hice muchas cosas por mi país”, pero rechazó las acusaciones e insistió en que los ataques personales son “muy difíciles de asumir”.

📹 Sánchez, a la pregunta de un estudiante de Harvard: "Los casos de mi esposa y mi hermano no son casos de corrupción ni escándalos. Son otras cosas La oposición y algunas asociaciones de extrema derecha han cruzado algunas líneas rojas” https://t.co/PwJTeTmy8U pic.twitter.com/03kCaSrVx5 — EL PAÍS (@el_pais) September 25, 2026

“Sufrir estos ataques personales es muy difícil de asumir, muy difícil de asumir. Y es mucho más difícil porque un joven estudiante como tú ya los condena. Dices que mi hermano y mi mujer son culpables y eso no es justo porque no lo son”, respondió el mandatario con un tono tranquilo.

Sánchez reconoció que los casos de corrupción en su gobierno y en su partido son reales y aseguró que reaccionó con eficacia. Pero los diferenció de las causas que involucran a su familia, a las que se negó a calificar de escándalos, y acusó a la oposición y a asociaciones de extrema derecha de haber cruzado “líneas rojas”.

Sánchez llega a la sede de las Naciones Unidas para participar de la 81ª Asamblea General de la ONU, en Nueva York CHARLY TRIBALLEAU - AFP

De Ceuta a Venezuela

Otro estudiante lo interrogó por el cambio de postura de España respecto al Sahara Occidental tras el hackeo del teléfono del mandatario y por haber defendido a Marruecos después de la crisis de Ceuta, pese a que inicialmente había denunciado un ataque a la integridad territorial del país.

Sánchez confirmó que su celular fue infectado con el programa espía Pegasus, dijo desconocer quién estuvo detrás y recordó que el caso fue denunciado ante la Audiencia Nacional.

Sobre el cambio de postura de 2022, cuando Madrid respaldó formalmente el plan de autonomía marroquí para el Sahara Occidental bajo soberanía de Rabat, el presidente del gobierno español defendió la decisión en nombre del interés nacional y sostuvo que puso fin a una crisis política de más de 15 años, con el aval de Estados Unidos, de varios países europeos y de una resolución de la ONU.

España es una fuente de talento.



Hoy he podido escuchar y compartir ideas con estudiantes e investigadores españoles en Harvard, una universidad donde nacen los descubrimientos. Donde se debaten las ideas. Y donde se forja el futuro. pic.twitter.com/f5ZszM15yl — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 24, 2026

En cuanto a Ceuta, escenario a fines de julio de este año de un ingreso masivo de migrantes desde Marruecos, Sánchez desestimó el planteo y lo atribuyó a las noticias falsas.

“¿Por qué debería tener que defenderme de noticias falsas o desinformación como en esta situación?”, dijo el mandatario español.

La tercera pregunta giró en torno a Venezuela. Un alumno le preguntó si reclamaría elecciones libres en el país sudamericano y si tomaría distancia de la postura de figuras de su partido como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez conversa con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una sesión de trabajo al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York LUDOVIC MARIN - AFP

Sánchez, quien esta semana protagonizó un incómodo saludo con Delcy Rodríguez en la ONU, destacó que su gobierno regularizó la situación de miles de venezolanos en España y afirmó que no reconoció los resultados electorales que dieron por vencedor a Nicolás Maduro en 2024.

“Siempre he abogado por elecciones libres, pero al mismo tiempo, digo que el futuro de Venezuela debe ser decidido por el pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario español.

Estudiante venezolano en Harvard cuestionó a Pedro Sánchez por los vínculos políticos y financieros de Zapatero con el régimen chavista https://t.co/1K7k57SDpm pic.twitter.com/yQwj2lzGZz — Monitoreamos (@monitoreamos) September 25, 2026

Sánchez no se pronunció respecto al expresidente español.

La cruzada contra los “tecnooligarcas”

Antes de las preguntas, el mandatario español expuso sobre el tema que había elegido para dirigirse a los estudiantes del Instituto de Políticas Públicas de la Harvard Kennedy School, y apuntó contra los multimillonarios que dominan las grandes empresas tecnológicas y los modelos más avanzados de inteligencia artificial.

El jefe del gobierno español pidió frenar el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial hasta garantizar su seguridad, limitar la capacidad de automejora de los sistemas, establecer una supervisión estricta de terceros y exigir informes completos ante cada incidente.

“No vamos a poner el futuro de la humanidad en manos de unos pocos multimillonarios”, afirmó Sánchez, y advirtió que muchos algoritmos no están diseñados para servir a los ciudadanos sino “para esclavizarnos”.

Sánchez habla durante el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Es como entrar en una nueva carrera nuclear, salvo que, esta vez, las capacidades más poderosas no las desarrollan los Estados, sino las empresas. Sin transparencia. Sin rendición de cuentas. Y sin control”, advirtió Sánchez.

También recogió los dichos que Sam Altman, fundador de OpenAI, pronunció hace poco más de una semana, cuando admitió que el mundo tiene motivos para temer el desarrollo de la tecnología pero pidió confianza en la capacidad de control de las empresas. La respuesta del español fue un “ni de coña”, expresión coloquial equivalente a “ni en broma”.

Sin nombrarlo, Sánchez dirigió además un mensaje al presidente norteamericano, Donald Trump, al rechazar la idea de que la desregulación de la IA vuelve más competitivos a los países y al reclamar que se abandone “la fábula de la autorregulación”.

La visita a Harvard se produjo tras el paso del mandatario español por la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde cuestionó el avance de las ideas reaccionarias a nivel mundial.

Juicio oral contra la esposa de Sánchez

El evento en Harvard coincidió con una semana judicial adversa para el oficialismo español. El lunes, el juez Juan Carlos Peinado ordenó la apertura de juicio oral con jurado popular, todavía sin fecha, contra Begoña Gómez –esposa de Sánchez– y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

El magistrado considera que Gómez aprovechó su condición para impulsar su carrera en la Universidad Complutense de Madrid, con apoyo de su asistente. La defensa lo niega y sostiene que no obtuvo beneficio económico alguno. La acusación popular, encabezada por la asociación ultracatólica HazteOír, pide 13 años de prisión, mientras que la fiscalía solicita la absolución.

Sánchez sube al escenario durante el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la sede de la ONU, en Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La instrucción, abierta hace dos años a partir de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, estuvo rodeada de polémica. Peinado, que se jubila en pocos días, llegó a retirarles el pasaporte a Gómez y a su asesora, medida revocada por la Audiencia de Madrid, e intentó sin éxito imputar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

La Moncloa denunció una “persecución política” y expresó confianza en la ecuanimidad del jurado. Desde el Partido Popular, la portavoz en el Senado, Alicia García, replicó que los jueces se limitan a aplicar la ley y que la esposa del presidente puede trabajar, pero no valerse de su posición para progresar.

El mismo día, el juez José Luis Calama, que investiga el rescate público de la aerolínea Plus Ultra aprobado por el gobierno de Sánchez en 2021, citó a declarar como investigadas a las dos hijas de Zapatero para el 30 de noviembre.

Con información del diario El País