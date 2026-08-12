Una invasión de aguavivas paralizó tres reactores de una de las mayores centrales nucleares de Europa en Francia

LILLE, Francia.- Una nueva invasión de aguavivas volvió a encencer las alarmas en una de las mayores centrales nucleares de Europa. Se trata de Gravelines, situada al norte de Francia, donde una plaga de medusas obligó el lunes a la principal empresa de electricidad del país, EDF, a detener tres de sus reactores, según anunció el grupo en su sitio web.

Los reactores 2, 3 y 4 de la central nuclear de Gravelines -la mayor de Europa Occidental- fueron detenidos y la potencia de la unidad de producción N° 1 se redujo al 50%.

Desde la compañía energética indicaron que solo el sexto reactor funciona actualmente al 100%, si bien minimizaron el impacto.

“Esta situación no conlleva ninguna consecuencia para la seguridad de las instalaciones, la protección del personal ni para el medioambiente”, aseguró EDF.

Gravelines, la mayor central nuclear de Europa occidental, situada a orillas del mar del Norte, ya se había enfrentado al mismo problema exactamente hace un año, tras la presencia de aguavivas en las estaciones de bombeo de agua que sirven para enfriar los reactores, a través de un canal conectado con el mar del Norte.

Invasión de medusas

En aquel momento, cuatro de sus reactores se detuvieron automáticamente a causa de este incidente, y su puesta en marcha fue progresiva: el último reactor no se volvió a conectar a la red eléctrica nacional hasta pasados unos diez días.

La presencia de medusas en el litoral del norte de Francia es regular y estacional. Pero el reporte de grandes bancos en esta zona cada verano es cada vez más frecuente, según un experto consultado el año pasado por la AFP.

Aumento de medusas

Distintos factores explican la proliferación de las medusas en el mundo. Entre ellos, el aumento de las temperaturas en los océanos, vinculado al calentamiento climático.

Una medusa en la orilla cerca de la central nuclear de Gravelines (Al-Doumy / AFP) SAMEER AL-DOUMY - AFP

Este incidente se produce cuando el parque nuclear francés ya ha alcanzado su récord de paradas de la actividad relacionadas con la sequía y la ola de calor, con una tasa del 15,6% de potencia faltante el domingo, según cálculos de la AFP realizados a partir de los datos publicados desde 2015 por EDF.

En otras palabras, nunca antes había faltado tanta potencia nuclear eléctrica en Francia debido al aumento de las temperaturas de los cursos de agua y a la disminución de su caudal.