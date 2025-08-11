Una invasión de aguavivas obligó a cerrar la mayor central nuclear de Francia

PARÍS.- Cuatro reactores de la mayor central nuclear de Francia y Europa Occidental se apagaron a última hora del domingo debido a la entrada de un banco de aguavivas en los sistemas de refrigeración, según informó el lunes el operador EDF. El aumento de la temperatura del agua debido al calentamiento global parece estar detrás de la invasión.

La central de Gravelines, en el norte de Francia, cuenta con seis reactores, cuatro de los cuáles se detuvieron automáticamente por la presencia de aguavivas en las estaciones de bombeo de agua que sirven para enfriar los reactores, a través de un canal conectado con el mar del Norte. Sus seis unidades producen 900 megawatts de potencia cada una y la convierten en la mayor de la región.

Toda la central interrumpió de manera temporal su producción, ya que las otras dos unidades están fuera de servicio por mantenimiento programado, según datos de EDF.

Esta fotografía tomada el 5 de marzo de 2014 muestra la central nuclear de Gravelines PHILIPPE HUGUEN - AFP

Los reactores 2, 3 y 4 en Gravelines se detuvieron automáticamente poco antes de la medianoche cuando los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo se llenaron con un enjambre “masivo e impredecible” de aguavivas, y el reactor 6 se desconectó varias horas después, según el comunicado de EDF.

“Los equipos de la central están movilizados y actualmente realizan los diagnósticos e intervenciones necesarios para poder reiniciar las unidades de producción con total seguridad”, agregó el operador pero aclaró que el evento no afectó la seguridad de las instalaciones, el personal ni el medio ambiente.

Según una vocera de EDF, la puesta en marcha de nuevo de las unidades afectadas está prevista por ahora para el jueves. “No hay riesgo de escasez” para la red eléctrica debido a este incidente, aseguró.

Cambios en el ecosistema

Las playas de Gravelines, entre las grandes ciudades de Dunkerque y Calais, han experimentado un aumento de aguavivas en los últimos años debido al calentamiento de las aguas y a la introducción de especies invasoras.

"Las aguavivas se reproducen más rápido cuando el agua está más caliente y, como zonas como el mar del Norte se están calentando, la ventana reproductiva es cada vez más amplia", dijo Derek Wright, consultor de biología marina de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Pesca de Estados Unidos.

“Las aguavivas también pueden viajar en buques cisterna, entrar en el tanque de lastre de un puerto y a menudo ser bombeadas a aguas de medio mundo“, añadió.

🚨 JELLYFISH SWARM SHUTS DOWN NUCLEAR PLANT

In France’s Gravelines, 4 reactors automatically shut down after a massive swarm of jellyfish clogged the cooling water intakes; the other 2 units were already offline for maintenance → power output temporarily zero.#Breaking #France… pic.twitter.com/vMJ9Y3L6cp — spooforder (@spooforder) August 11, 2025

Una especie invasora conocida como medusa luna asiática, originaria del noroeste del Pacífico, fue avistada por primera vez en el mar del Norte en 2020. La especie, que prefiere aguas tranquilas con altos niveles de plancton animal como puertos y canales, ha causado problemas similares antes en puertos y en centrales nucleares de China, Japón e India.

“Todo el mundo habla de que la energía nuclear es limpia, pero no pensamos en las consecuencias no deseadas de la contaminación térmica“, dijo Derek.

Agencias AFP y Reuters