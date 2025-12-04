Una investigación señala a Putin por el envenenamiento de un doble espía y Reino Unido sanciona al servicio de inteligencia ruso

LONDRES.- El presidente ruso, Vladimir Putin, autorizó en 2018 el envenenamiento del exespía Serguei Skripal, un ataque que derivó de manera indirecta en la muerte de una ciudadana británica, según concluyó una investigación difundida este jueves, mientras el gobierno de Keir Starmer anunció nuevas sanciones contra el GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia.

Putin debió ordenar el ataque con el agente nervioso Novichok contra el agente doble ruso en un acto “asombrosamente imprudente”, señaló el informe, y dijo que las pruebas contra el Kremlin son “abrumadoras”.

La Cancillería británica convocó al embajador ruso en Londres, Andrei Kelin, e impuso sanciones a la “totalidad” del GRU. “Este informe es claro. La responsabilidad moral recae en Putin”, subrayó Starmer.

Skripal fue hallado inconsciente junto a su hija Yulia desplomado sobre un banco público de Salisbury, en el sur de Inglaterra, en marzo de 2018, después de que le aplicaran el agente tóxico Novichok en la manija de la puerta de su casa. Los Skripal y un policía que acudió a la casa quedaron gravemente enfermos, pero se recuperaron.

Sin embargo, cuatro meses después, Dawn Sturgess, de 44 años y madre de tres hijos, murió por exposición al veneno después de que su pareja encontrara un frasco de perfume falsificado que los espías rusos habían utilizado para introducir de contrabando el Novichok en el país.

“He llegado a la conclusión de que la operación para asesinar a Serguei Skripal debe haber sido autorizada al más alto nivel, por el presidente Putin”, dijo el presidente de la investigación, el exjuez de la Corte Suprema británica Anthony Hughes. “Las pruebas de que se trató de un ataque del Estado ruso son abrumadoras”.

Hughes dijo estar seguro de que quienes ejecutaron la operación fueron los miembros del servicio de inteligencia militar ruso (GRU). El exagente Skripal había vendido secretos rusos a Gran Bretaña y se trasladó allí tras un intercambio de espías en 2010.

Sturgess es la “víctima inocente de un intento de asesinato llevado a cabo por agentes de una organización estatal rusa en las calles de Salisbury", dijo Hughes. Además del ataque contra su objetivo, los agentes rusos “arrojaron imprudentemente esta botella en un lugar público o semipúblico antes de abandonar Salisbury”, agregó.

Rusia siempre ha negado cualquier implicación, tachando las acusaciones de propaganda antirrusa. Hughes dijo que las acciones “asombrosamente imprudentes” significaban que los supuestos asesinos, sus superiores del GRU y quienes autorizaron el ataque, hasta el propio Putin, tenían responsabilidad moral la muerte de Sturgess.

“Imprudencia increíble”

La conducta de los agentes del GRU, “de sus superiores y de quienes autorizaron la misión, incluido el presidente Putin, fue de una imprudencia increíble", señala el informe. “Existe un vínculo directo entre las acciones de estos individuos y la muerte de Dawn Sturgess. Ellos, por sí solos, cargan con la responsabilidad moral de este suceso”, agregó.

Aunque Putin había calificado a Skripal de traidor, la investigación dijo que no había nada que anticipara que el agente estuviera en peligro inminente.

La investigación concluyó que se habían producido fallos en la gestión de Skripal como agente doble, pero no llegó a la conclusión de que el ataque hubiera podido evitarse sin tomar las drásticas medidas de seguridad de ocultarlo por completo con una nueva identidad y sin contacto con su familia, algo que él mismo no quería.

Rusia siempre ha negado estar involucrada en la muerte de la ciudadana británica. La vocera de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, afirmó este jueves que su país “no reconoce las sanciones ilegítimas impuestas bajo pretextos falaces y se reserva el derecho de responder”, en declaraciones a la agencia estatal Ria Novosti.

Tres agentes de los servicios de inteligencia rusos fueron acusados en la investigación penal británica y están sujetos a órdenes de arresto.

El informe de este jueves es la segunda gran investigación que culpa a Putin de ataques en suelo británico contra sus supuestos enemigos. Una investigación en 2016 concluyó que probablemente había ordenado el asesinato en Londres de Alexander Litvinenko, un disidente y exagente del servicio de seguridad FSB, utilizando polonio-210 radiactivo.

Por otro lado, Gran Bretaña sancionó en julio pasado a 18 espías y tres unidades del GRU, acusados de “haber llevado a cabo una campaña maliciosa en línea durante varios años”.

