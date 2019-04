Una modelo relató los últimos momentos de Tales Cotta antes de su muerte

Melissa Marinho compartía la pasarela de la semana de la moda de San Pablo con el modelo cuando este cayó desvanecido Crédito: Instagram

Todavía no puede creer lo que ocurrió el sábado a la noche. Melissa Marinho es una modelo brasileña que compartía el desfile de Ocksa de la semana de la moda de San Pablo (SPFW) con su colega Tales Cotta cuando este joven de 26 años se desvaneció súbitamente sobre la pasarela y poco tiempo después perdió la vida.

"Me asusté mucho, no sabía que hacer. Yo no sabía que él se estaba muriendo -así relató los hechos en el momento de la caída de Cotta la modelo al sitio brasileño O'Globo-, nadie sabía. No recuerdo ahora cuál fue mi reacción, fui a ayudar, pero me dijeron que no lo tocara. No tengo mucho más que decir".

Tales Cotta tenía 26 años y falleció tras su caída en la pasarela el pasado sábado en San Pablo Crédito: Instagram

Marinho comentó también que el malogrado modelo se encontraba feliz en los minutos previos al desfile: "Antes de entrar a la pasarela conversamos muchos. Estaba súper feliz, por eso después fue más shockeante enterarme de su muerte".

Los bomberos llegaron a auxiliar al modelo ni bien cayó Crédito: Captura de video

La modelo negó de lleno que su colega no se hubiera alimentado por falta de una opción alimentaria en los bastidores del desfile -rumor que circuló en algunos medios luego del deceso de Cotta. "No es verdad. Incluso comimos juntos. Lo que queda de todo esto es que somos frágiles, y podemos partir en cualquier momento", sentenció la mannequin.

Cabe recordar que Tales Soares, cuyo nombre profesional esa Tales Cotta, tenía 26 años y era miembro de la agencia Base MGE. El sábado por la noche, cuando estaba dando la vuelta para salir de la pasarela se desmayó. Fue atendido de inmediato por los bomberos presentes en el show, ante decenas de espectadores estupefactos. El modelo fue llevado al hospital pero murió cuando era atendido por los médicos.

"Él (Cotta) estaba súper feliz", antes del desfile, aseguró la modelo Crédito: Instagram

Los familiares del modelo, en tanto, negaron que el joven sufriera problemas de salud, como anorexia o epilepsia, o que consumiera drogas -todos rumores e hipótesis que circularon tras su muerte. "Siempre estuvo muy sano y se cuidaba con exámenes periódicos, pero las fatalidades acontecen y esta era su hora", escribió su madre, Heloisa Cotta, en la red Facebook.

Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas del deceso del modelo, pero su hermana Alexandra, salió al cruce de cualquier rumor en el portal de noticias G1, de la cadena O'Globo: "Él estaba haciendo crossfit, yoga, meditaba, no usaba drogas y tenía una alimentación súper saludable"

El joven será enterrado el lunes en Mina Gerais, su estado natal, según consignó la agencia AP.