Una monja de 80 años fue condenada a prisión por robar 800.000 dólares para apostar en Las Vegas

Una monja de 80 años reconoció haber robado durante diez años dinero de la Escuela Católica Santiago en Torrance, en Los Ángeles, Estados Unidos, de la que era directora, para financiar su hábito de apostar. Por el caso, la Justicia la condenó recientemnte a pasar un año en prisión.

Los hechos denunciados ocurrieron de 2008 a 2018. Durante ese período, Mary Margaret Kreuper, desvió distintos fondos que llegaban a la institución educativa de dirigía. La religiosa confesó que malversó donativos, pagos de matrículas y hasta cuotas.

Kreuper se declaró culpable en julio pasado de un cargo de fraude electrónico y lavado de dinero. El juez Otis D. Wright II de la Corte Federal de Distrito también le ordenó a Kreuper reembolsarle a la escuela aproximadamente 835.000 dólares, reportó el periódico Long Beach Press-Telegram.

“He pecado, he infringido la ley y no tengo excusas’', declaró Kreuper vía teleconferencia. “Cometí esos actos en violación a mis votos, mis mandamientos, la ley y, por encima de todo, la confianza sagrada que tantos habían puesto en mí. Estaba equivocada y lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que le he causado a tanta gente’'.

Los fiscales indicaron que, en un acuerdo de culpabilidad, la ahora retirada directora de escuela primaria reconoció los diferentes hechos que se le imputaban.

En su declaratoria de culpabilidad, Kreuper reconoció haber desviado dinero para pagar gastos personales que incluían cargos en tarjetas de crédito y “grandes gastos por apuestas en casinos’”, señaló la fiscalía.

Con información de la agencia AP